Harper Seven, filha de Victoria e David Beckham, é a melhor versão de seus pais

Harper Seven, filha de Victoria e David Beckham, aparece irreconhecível com uma mudança física impressionante

A pequena filha de David e Victoria Beckham, Harper Seven, teve uma mudança impressionante e já é toda uma adolescente. Seu rosto de anjo com seu doce sorriso mudou e agora tem a beleza herdada de seus pais.

Harper Seven Beckham, aos quase treze anos, tem demonstrado várias vezes que é a melhor musa de sua mãe ao posar com os designs da marca da ex Spice Girl.

Recentemente, a filha mais nova dos Beckham assumiu o Instagram da designer para mostrar os produtos de beleza da Victoria Beckham.

Harper assume o controle das redes sociais da designer

Em um vídeo compartilhado nas redes sociais TikTok e Instagram, pode-se ver a adolescente em primeiro plano, no modo selfie, enquanto aplica o produto Feather Fix, que serve para levantar e definir as sobrancelhas.

