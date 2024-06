Este é o thriller espanhol mais intenso que chegou a Netflix e Amazon a tempo para o fim de semana

Um thriller espanhol que mostra que nem sempre as coisas são o que parecem

Os thrillers espanhóis ganharam uma notável popularidade, tanto a nível nacional como internacional, nos últimos anos, demonstrando a capacidade do cinema espanhol em produzir obras de alta qualidade neste gênero. Vários fatores contribuem para esta popularidade, desde a rica tradição cinematográfica de Espanha até as histórias que costumam ser complexas e multifacetadas, apresentando reviravoltas inesperadas que mantêm o espectador em suspense até o final.

Muitas vezes, os personagens nesses thrillers não são simplesmente bons ou maus, mas são cheios de nuances, com motivações e conflitos internos que adicionam profundidade à trama. Essa complexidade narrativa e de personagens enriquece a experiência do espectador, oferecendo mais do que apenas suspense.

É assim que ‘A neblina e a donzela’ se tornou um dos thrillers espanhóis mais aclamados e você poderá encontrá-lo em streaming, bem a tempo de guardá-lo e assisti-lo no fim de semana.

Este thriller espanhol promete te deixar sem piscar

"A neblina e a donzela" é um filme espanhol dirigido por Andrés Koppel, baseado no romance homônimo do escritor Lorenzo Silva. Trata-se de um thriller policial que o mergulhará na atmosfera misteriosa da ilha de La Gomera, nas Ilhas Canárias, onde a neblina e a paisagem agreste desempenham um papel crucial na narrativa, criando um ambiente que é tanto um personagem como um cenário.

Do que se trata este filme? Na Ilha de La Gomera, um crime não resolvido agita as águas tranquilas da comunidade local. A história se desenrola quando o corpo de um jovem é descoberto em uma floresta remota, desencadeando uma rápida acusação contra um político influente da região. No entanto, o caso dá uma reviravolta inesperada quando ele é absolvido no julgamento subsequente.

Passados três anos desde a descoberta, o sargento da Guarda Civil Bevilacqua, interpretado por Quim Gutiérrez, e sua hábil assistente, a cabo Chamorro (Aura Garrido), recebem a ordem de reativar a investigação. Eles são acompanhados pela cabo Anglada, interpretada por Verónica Echegui, que foi a última pessoa a ver o jovem vivo.

À medida que os investigadores aprofundam o caso, enfrentam-se a um ambiente dominado pelo silêncio e mentiras. Embora as primeiras averiguações apontem novamente para o político, Bevilacqua e Chamorro descobrem que desvendar a verdade exigirá mais do que provas superficiais. É então que se deparam com um muro de segredos e manipulações, onde cada passo na investigação revela camadas mais profundas da história sombria da ilha e de seus habitantes.

Este intenso thriller espanhol explora temas como a corrupção, moralidade e justiça e levanta questões sobre confiança e traição, assim como sobre as complexidades do sistema judicial. Os personagens, cada um com suas próprias motivações e conflitos, são obrigados a navegar por um labirinto de mentiras e meias verdades, refletindo a ambiguidade moral presente na vida real.

Algo que se destaca é a direção de Andrés Koppel, assim como a cinematografia do filme, utilizando a paisagem de La Gomera para criar uma atmosfera opressiva e enigmática. A neblina, onipresente em muitas cenas, simboliza a confusão e o mistério que cercam o caso, enquanto as paisagens naturais da ilha trazem um sentido de isolamento e perigo latente.