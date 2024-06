Os paparazzi vencem Piqué e Clara Chía nos tribunais, mas os dentes do ex-futebolista roubaram a atenção

No entanto, no julgamento desta segunda-feira, Martín saiu ileso, uma vez que, enquanto a acusação particular exigia uma indenização de 70.000 euros, além de cinco anos de prisão, o Ministério Público pediu a absolvição.

A última palavra é do juiz, mas a seu favor joga o fato de que o Ministério Público já solicitou o arquivamento provisório do caso em sua petição de acusação.

“Em nenhum dos documentos apresentados, Clara Chía estava sozinha. Ela sempre esteve acompanhada por Piqué. Após 5 horas de audiência, foi decidido que o caso foi arquivado, fui libertado das acusações e suas reivindicações foram rejeitadas”, explicou Martín em seu relatório para El Gordo y La Flaca.

“Dato mata relato”

De acordo com o El Español, a parte acusadora apresentou mais relatórios psicológicos apoiando o estresse de Clara Chía com base nas dezenas de intervenções de Martín na rotina do casal nos últimos meses.

A credibilidade deste ‘assédio’ tem sido questionada, uma vez que os testemunhos se baseavam unicamente no relato da denunciante. Não se tratava de uma ação contra a imprensa de fofocas, mas sim contra o paparazzo, com quem Piqué mantém uma relação tensa há algum tempo; tanto é assim que o ex-jogador do Barcelona lançou fortes críticas contra ele durante seu depoimento como testemunha.

