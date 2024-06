Lulu Santos tranquiliza os fãs com mensagem emocionante

Após dias no hospital e cancelar shows, Lulu Santos tranquiliza os fãs com vídeo sincero

O carinho dos fãs foi essencial para Lulu Santos enfrentar os dias difíceis de internação e o cantor reconheceu e agradeceu as milhares mensagens que recebeu pelas redes sociais ao deixar o hospital em um vídeo divulgado nesta quarta-feira (19) em seu perfil oficial no Instagram.

“Salve, pessoal! Eu tô aqui hoje exclusivamente para agradecer pela quantidade de mensagens de carinho e de conforto, de melhoras que eu recebi por ocasião desse combo de doenças que eu tive”, declarou o ex-técnico do The Voice Brasil (Globo).

No recado aos fãs, Lulu disse que foi estranho e muito duro passar este tempo recluso no hospital, mas o apoio dos fãs fez tudo ficar mais leve. Para ele, nada seria possível sem essa vibração positiva, sem esse querer estar junto e bem”.

Fazendo coração com as mãos para a câmera, o artista disse que é uma pessoa privilegiada por receber tanto amor e espera poder retribuir o mais rápido possível: “Obrigado”, disse ele.

Lulu Santos enfrentou três doenças de uma vez

Internado no Rio de Janeiro, o cantor foi diagnosticado com dengue após receber alta da Clínica São Vicente, no Rio de Janeiro, onde estava internado com influenza A e gastroenterite.

Diante disso, uma nota avisou que Lulu precisava de repouso absoluto. Confira o comunicado!

“Após alta médica na segunda-feira (10), o cantor Lulu Santos segue em recuperação, em casa, das complicações de um quadro de gastroenterite aguda e influenza A. O músico também foi diagnosticado com dengue e, por orientação médica, seguirá o tratamento em repouso absoluto por mais alguns dias”.

Com isso, Lulu cancelou os shows marcados para a última sexta-feira (14) e sábado (15), ambos no interior de São Paulo. Todos foram remarcados para os dias 04 de outubro, na cidade de Sorocaba, e 05 de outubro, em Campinas.