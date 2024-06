Leonor já não obedece a ninguém? A princesa estaria fazendo algo escondido que a rainha Letizia proibiu

A princesa Leonor desobedeceu as ordens de sua mãe, a rainha Letizia, e, de acordo com o jornal Nacional de Catalunha, mantém contato diário com seu avô, o rei emérito Juan Carlos I. Este é um vínculo de grande importância para ela, especialmente depois de ter atingido a maioridade em outubro do ano passado, o que significou um notável afastamento de sua mãe.

A princesa Leonor procura sua independência longe da família real espanhola

A campanha de difamação contra Letizia alcançou seu objetivo, enfraquecendo seu controle e influência sobre a coroa e facilitando a reunião pública dos Bourbon após uma década de fragmentação familiar. Nos últimos meses, os Bourbon se reuniram em diferentes celebrações, incluindo os aniversários da infanta Elena, Irene Urdangarin, Juan Carlos, a rainha Sofia e a própria Leonor.

Princesa Leonor (Getty Images)

No entanto, as ausências mais notáveis foram as de Leonor e sua irmã Sofia, devido à recusa de Letizia em permitir sua presença, justificando-se com as obrigações das jovens. Elas até não compareceram ao funeral de Constantino da Grécia e a uma missa no Reino Unido, apesar de a infanta Sofia viver no País de Gales.

Leonor já não ouve sua mãe, a rainha Letizia

Letizia tentou desvincular suas filhas do sobrenome Borbón, e sua estratégia tem funcionado em grande parte. Atualmente, Leonor e Sofía não estão associadas ao rei emérito Juan Carlos I, cuja reputação quase destruiu a monarquia e foi exilado nos Emirados Árabes em 2020.

Rainha Letizia e princesa Leonor (Getty Images)

No entanto, ao atingir a maioridade, Leonor parou de seguir as ordens de sua mãe e decidiu seguir um caminho mais independente. No centro militar, onde ela está atualmente, perdeu o controle sobre si mesma. A herdeira ao trono sai à noite com seus colegas, fuma, bebe e não se alimenta adequadamente, de acordo com o site Caras.

A traição de Leonor a Letizia

Além disso, foi revelado que Leonor mantém frequentes videochamadas com Juan Carlos, interessando-se mutuamente pela saúde e formação um do outro. Este contato contínuo com seu avô é visto por Letizia como uma traição. A rainha advertiu Leonor que nunca deve sair de seu ambiente, pois poderia colocar a coroa e seu futuro reinado em perigo. No entanto, agora que Leonor é maior de idade, Letizia só pode aconselhá-la, não pode mais dar ordens.