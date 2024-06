Kate Middleton foi exposta ao afirmarem que usou peruca e sobrancelhas falsas durante sua reaparição

A princesa de Gales chamou a atenção no Trooping the Colour

Kate Middleton causou grande emoção entre seus fãs ao aparecer publicamente no último sábado, 15 de junho, no Trooping the colour, após seis meses sem participar de nenhum evento real devido à cirurgia abdominal à qual foi submetida em meados de janeiro e posteriormente pelo seu diagnóstico de câncer.

A princesa de Gales mostrou-se elegante como de costume com um visual branco imaculado; sua presença roubou todo o protagonismo, pois muitos esperavam vê-la, mas duvidavam que aparecesse devido ao seu desejo de manter sua doença afastada da vida pública.

Sorrindo, embora com uma aparência bastante magra, a monarca foi vista acompanhada de seus filhos: George, Charlotte e Louis, Kate com quem posou na frente dos presentes e espectadores. Após essa reaparição emocionante, surgiram rumores sobre sua aparência.

A Kate Middleton usou peruca e sobrancelhas falsas?

Os rumores sobre a vida de Kate Middleton não pararam desde que decidiu se afastar de seus compromissos reais ao longo de 2024 e mais tarde confessar a terrível doença que sofre, então as teorias sobre seu verdadeiro estado não faltaram nas redes sociais.

Agora que ela decidiu se mostrar, meios de comunicação internacionais afirmaram que a esposa do príncipe William apareceu usando peruca e sobrancelhas falsas, devido à perda de cabelo que enfrentou devido às quimioterapias preventivas às quais foi submetida.

"A jornalista espanhola Marisa Martín-Blázquez disse no programa TardeAR: 'Ela realmente foi convidada a comparecer, mas para ela era uma obrigação. Fizeram-me saber que ela fez um esforço absolutamente hercúleo. Ela exigiu que antes de aparecer, emitisse um comunicado para não dar a falsa impressão de que estava apressada para o povo'."

Da mesma forma, a especialista garantiu que Middleton se certificou de que tudo estivesse perfeito para sua aparição, sendo maquiada para parecer o mais natural possível.

"Foi encomendado a uma das melhores oficinas do Reino Unido, onde fabricam perucas e apliques, para que parecesse que ele não estava usando; a ponto de que se trabalhava desde a raiz, o coque inteiro era uma peruca. Foram feitas extensões de sobrancelhas para ele, maquiaram-no para que tudo parecesse o mais natural possível", disse.

Sua presença não foi totalmente cor-de-rosa, pois a futura rainha da Inglaterra teria feito um grande esforço físico diante das dores que enfrentaria.

“Ela não estava se sentindo bem porque, ao sair da carruagem, ela tocou o abdômen e depois pediu uma cadeira para se sentar enquanto o desfile acontecia”, acrescentou.