Hospital revela o que provocou a morte do cantor sertanejo Chrystian, que fazia dupla com Ralf

Chrystian, parceiro do cantor sertanejo Ralf, morreu aos 67 anos vítima de uma pneumonia agravada por comorbidades

O Hospital Samaritano, na Zona Oeste de São Paulo, confirmou as causas da morte do cantor Chrystian, que formou dupla sertaneja com o irmão, Ralf. O artista, de 67 anos, foi internado na noite de quarta-feira (19) após passar mal, mas não resistiu e teve o óbito confirmado horas depois de dar entrada. Segundo a unidade, ele faleceu de choque séptico em decorrência de pneumonia agravada por comorbidades.

“O Hospital Samaritano Higienópolis informa que o cantor Chrystian José Pereira da Silva Neto faleceu na noite desta quarta-feira (19/06) na unidade. O motivo do óbito foi choque séptico (infecção generalizada) em decorrência de pneumonia agravada por comorbidades. A instituição se solidariza com os familiares e amigos”, diz a nota do hospital.

A informação sobre a morte de Chrystian foi divulgada pela família dele, em postagem nas redes sociais. “Neste momento de profunda dor, encontramos consolo nas memórias dos momentos felizes e nas canções que ele nos deixou”, ressaltou a nota, assinada pela esposa, Key Vieira, e filhos do cantor.

Em fevereiro passado, o cantor foi internado Hospital do Rim, na capital paulista, após ser diagnosticado com rim policístico. Ele chegou a se preparar para um transplante de rim, que seria doado pela esposa. No entanto, o procedimento foi adiado após complicações e estava previsto para o final deste ano.

A assessoria do sertanejo informou que ele foi diagnosticado recentemente com uma condição que “exige repouso imediato e tratamento especializado”. Ele faria um show em Franco da Rocha, na Grande São Paulo, no próximo sábado (22), mas o mesmo foi cancelado por conta dos problemas de saúde dele.

O corpo de Chrystian está sendo velado nesta quinta-feira (20) no Cerimonial Ossel, na cidade de São Caetano do Sul, no ABC Paulista, em cerimônia aberta ao público até 16h. Ralf chegou ao local por volta das 10h50, muito abalado e chorando muito. A esposa e os filhos do cantor, João Pedro, de 22 anos, e Lia, de 12, também participam da despedida.

Luto

A carreira de Chrystian também foi lembrada no comunicado lamentando sua partida: “Chrystian dedicou 60 anos de sua vida à música sertaneja, construindo uma carreira brilhante e marcada por inúmeros sucessos”.

Os familiares do artista afirmam que preferem lembrar “dos momentos felizes e das canções que ele nos deixou”.

Sucesso ao lado de Ralf, Chrystian deixou muitos sucessos, mas a dupla chegou ao fim em 2000, quando decidiram seguir carreira solo. Eles retomaram a carreira e seguiram juntos até 2021, quando encerraram as atividades em definitivo.

No Instagram, Ralf se despediu do parceiro com uma mensagem comovente. “Meu irmão querido… Fizemos sempre o nosso melhor. Diante dos nossos compromissos, infelizmente não conseguimos nos despedir… mas tenho certeza que nosso ‘Pai’ te encaminhará na luz junto ao Senhor Jesus! Descanse em paz, meu irmão Chrystian”, escreveu.