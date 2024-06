Esta é a série de época na Amazon Prime que irá compensar o vazio deixado pelo final de ‘Bridgerton 3′

Depois de três temporadas bem-sucedidas e um spin-off com destaque próprio, é seguro dizer que ninguém tem dúvidas sobre por que ‘Bridgerton’ se tornou uma das séries de época mais populares dos últimos tempos. Embora poucos acreditassem que mudar a ordem dos livros e ainda por cima dividir a terceira temporada em duas partes fosse uma boa ideia, finalmente ficou provado que nada é feito sem motivo e que tudo foi feito para gerar mais expectativa (aplausos, Netflix).

ANÚNCIO

A verdade é que existem muitas séries que nos transportam para tempos passados cheios de opulência, intriga e romance, oferecendo uma fuga requintada da realidade contemporânea.

Se algo que essas séries fazem bem para se tornarem tão viciantes é a fascinação que geram em nós pela história e pela nostalgia de um passado glamoroso. Os trajes elaborados, os bailes de salão e os impressionantes cenários nos mergulham em um mundo onde as normas sociais eram rígidas, mas também cheias de encanto. Isso nos permite explorar um período histórico do conforto de nossas casas, sem as complicações de viver naquela época.

Bridgerton As cenas de Penelope e Colin têm sido o coração da temporada 3 (Netflix)

As tramas estão cheias de paixão, intrigas políticas, amores proibidos e segredos obscuros, elementos que mantêm o espectador envolvido episódio após episódio. A tensão entre os personagens, seus dramas pessoais e as conspirações são o combustível que alimenta nossa adição a essas histórias.

Outro ponto chave é a qualidade de produção. Desde os cenários até os figurinos e a cinematografia, as séries de época se esforçam para ser visualmente impressionantes. Cada detalhe é cuidadosamente projetado para nos transportar para esse mundo distante e nos oferecer uma experiência sensorial completa.

Esta série vai preencher o vazio deixado por ‘Bridgerton’

My Lady Jane Uma série que te fascinará com sua história e personagens (P+M Image Nation/Amazon MGM Studios)

Uma nova série promete te fascinar tanto quanto ‘Bridgerton’ e ‘Queen Charlotte’, mas desta vez você terá que ir para o Amazon Prime (prometemos que você não vai se arrepender)

Chama-se ‘My Lady Jane’ e é uma reimaginação da história de Lady Jane Grey, que foi rainha da Inglaterra por apenas nove dias, de 10 a 19 de julho de 1553, ganhando apropriadamente o apelido de ‘Rainha dos Nove Dias’.

ANÚNCIO

A série Prime Video é baseada no livro de mesmo nome e é um relato da história real inglesa, mas com algumas mudanças importantes. Nesta versão da história, Eduardo, filho do rei Henrique VIII, não morre de tuberculose, e nem Lady Jane Grey nem seu marido, Guildford, são decapitados. Em vez disso, Jane é coroada rainha da noite para o dia e se vê no centro de uma trama de vilões malvados para tomar o trono.

Lady Jane Grey é interpretada pela recém-chegada Emily Bader. Ela estrela ao lado de Edward Bluemel, de ‘Killing Eve’, como Guildford Dudley, e Jordan Peters, conhecido por seu papel em ‘Piratas’, como o Rei Eduardo. Outros membros do elenco incluem Dominic Cooper, Anna Chancellor, Rob Brydon e Jim Broadbent.

Um breve resumo histórico: Jane, bisneta de Henrique VII, ascendeu ao trono após a morte de seu primo, o rei Eduardo VI. No entanto, o apoio à meia-irmã de Eduardo, Maria (futura Maria I), cresceu rapidamente. Jane foi aprisionada na Torre de Londres, condenada por traição e executada em fevereiro de 1554. Agora, uma nova série, ‘My Lady Jane’, reimagina sua história. Segundo o Prime Video, “Prepare-se para a trágica história de Lady Jane Grey, a jovem nobre Tudor que reinou na Inglaterra por apenas nove dias e depois foi decapitada em 1553... Mas isso não importa mais. Estamos reescrevendo a história como deveria ter sido: a dama em apuros se salva a si mesma. É uma história épica de amor e aventura ambientada em um universo alternativo cheio de ação, história, fantasia, comédia, romance e diversão. Prepare-se para esta emocionante aventura!” O primeiro trailer já está disponível para assistir.

O elenco apresenta uma mistura de novos rostos