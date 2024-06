Esse é o novo recorde de Billie Eilish; confira

Com apenas 22 anos e uma carreira musical curta, Billie Eilish se tornou nas últimas horas a artista mais jovem da história a atingir a impressionante marca de 100 milhões de ouvintes por mês na plataforma musical digital Spotify, como destacou a revista americana Billboard.

A nova marca da cantora a coloca no exclusivo grupo de outras estrelas como The Weeknd, que tem 107 milhões de ouvintes por mês; e Taylor Swift, que atingiu 102 milhões, no entanto, ambos os artistas são muito mais velhos que Eilish.

Jeremy Erlich, diretor global de música do Spotify, explicou ao veículo citado que “O Spotify faz parte da história da Billie desde o início. Desde ‘Ocean Eyes’, sua base de fãs tem crescido constantemente em todo o mundo”.

Ela se tornou a cantora mais jovem a ultrapassar 100 milhões de visualizações no Spotify Instagram (Foto: Redes Sociales)

O poder de Eilish nas plataformas musicais

A natural de Los Angeles, Califórnia, atualmente tem oito músicas com milhões de reproduções nas plataformas de streaming: “Lovely”; “Bad Guy”, “When the Party’s Over”; “Everything I Wanted”; “Ocean Eyes”; “Happier Than Ever”; “Idontwannabeyouanymore” e “Bury a Friend”.

No passado, a música de estreia, "Ocean Eyes", rapidamente chegou ao Billboard Hot 100 em 2018 e alcançou a posição 84 no ano seguinte. Desde então, ela conseguiu mais 42 músicas na lista de todos os gêneros, e seis delas alcançaram o top 10, incluindo "Bad Guy" de 2019, que liderou a lista em agosto daquele ano.

Sua curta idade não tem sido um impedimento para quebrar vários recordes e ser considerada pela indústria musical e milhões de fãs ao redor do mundo como uma das cantoras mais importantes do século XXI. Entre suas realizações, destacam-se, por exemplo, a conquista de 2 prêmios Oscar e 9 Grammys.