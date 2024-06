Mania de Você: Jaffar Bambirra está no elenco da substituta de Renascer

Após Quanto Mais Vida Melhor, o ator Jaffar Bambirra está de volta à Globo para o um novo personagem na novela Mania de Você, que substitui Renascer.

Na novela escrita por João Emanuel Carneiro, o ator interpretará o sobrinho da personagem de Ana Beatriz Nogueira e faz parte do núcleo de caiçaras.

Na trama, segundo o jornal O Globo, os personagens enfrentam a especulação imobiliária em Angra dos Reis, na Costa Verde do Rio de Janeiro, um dos cenários principais da história será um resort na região.

Rodrigo Lombardi substitui Murilo Benício em novela

João Emanuel Carneiro precisou correr ao descobrir que o ator Murilo Benício desistiu de viver o vilão de Mania de Você, a próxima novela das 21 horas. Na trama, ele seria o empresário Molina, que agora será interpretado por Rodrigo Lombardi.

Segundo o jornal O Globo, Benício não chegou a um acordo favorável com a Globo. Vale destacar que o ator não faz mais parte do elenco fixo e trabalha apenas com contratos por obra.

Agatha Moreira vira a nova Nina de João Emanuel Carneiro

Luma não vai suportar o golpe cruel dado por Viola (Gabz) e busca se vingar da ex-amiga. Segundo o site O Planeta TV, 10 anos se passam até que a vingança desta personagem de Mania de Você coloque o seu plano em curso.

Após uma década, a nova personagem de Agatha Moreira fica pobre, enquanto Viola se torna uma famosa chef internacional, deixando Luna com mais sede de vingança.

Mania de Você, de João Emanuel Carneiro, deve contar com 173 capítulos e está prevista para estrear no começo de setembro de 2024.

Gabz, Agatha Moreira, Nicolas Prattes, Chay Suede, Adriana Esteves, Rodrigo Lombardi, Thalita Carauta, Ângelo Antônio, Alanis Guillen, Pablo Morais e Ana Beatriz Nogueira estão confirmados na novela que substituirá Renascer na Globo.

*As informações sobre os bastidores da novela podem mudar por causa das decisões tomadas pela TV Globo.