Ian McKellen está se recuperando depois de sofrer um grave acidente no teatro

Ian McKellen sofreu uma queda forte durante uma cena na peça em que está atuando, e teve que ser levado de emergência para o hospital.

ANÚNCIO

O ator de 85 anos de idade perdeu o equilíbrio durante uma cena em que os personagens do Príncipe de Gales e Henry Percy estão lutando. O renomado artista britânico interpreta o personagem de John Falstaff na peça de Shakespeare ‘Player Kings’.

Ian McKellen caiu na performance de segunda-feira, 17 de junho, então as performances programadas para terça e quarta-feira foram canceladas, e espera-se que a peça volte ao palco nesta quinta-feira.

Ian McKellen deseja voltar a trabalhar o mais rápido possível

Embora a peça ‘Player Kings’ retorne ao palco em 20 de junho, não se sabe quando Ian McKellen voltará, apesar de o ator ter expressado seu desejo de retornar ao trabalho em breve.

Por sua vez, Ian McKellen agradeceu ao Serviço Nacional de Saúde de Londres pela boa atenção que recebeu: "tenho uma enorme dívida com eles". Da mesma forma, expressou seu desejo de voltar logo ao trabalho: "Me garantiram que poderei me recuperar completamente muito rapidamente e estou ansioso para voltar a trabalhar".

O ator caiu enquanto descia as escadas do palco e caiu na frente do público, então, levando em consideração sua idade, os ferimentos poderiam ter sido piores. Os fãs do ator esperam que ele tire um tempo para que seus ossos se curem corretamente.