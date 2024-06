Especialista em leitura labial revela a confissão do príncipe George a Kate Middleton na intimidade

No dia 15 de junho passado, ocorreu uma das situações mais desejadas pelos habitantes do Reino Unido e quase todo o mundo. E não se trata do ‘Trooping the Colour’, um dos eventos mais importantes do calendário da família real, mas sim porque após meses de tratamento e recuperação, Kate Middleton retornou diante das câmeras. Sem dúvida, uma data muito histórica.

Juliet Sullivan detalha as palavras do príncipe George para Kate Middleton no meio do Trooping the Colour

Todos os holofotes se voltaram para a princesa de Gales, que um dia antes revelou seu retorno neste dia tão importante para o rei Charles III, deixando claro que ainda tem um longo caminho pela frente em sua recuperação e expressando que “não está fora de perigo”. E embora a esposa de William tenha sido a protagonista da noite, seus filhos também ocuparam grandes manchetes na imprensa britânica, conforme relata o site Lecturas.

Agora, após um fim de semana cheio de muitas expectativas, Juliet Sullivan, especialista em leitura labial, conversou com o veículo The Daily Mail e revelou o comentário que o príncipe George fez a Kate Middleton durante este grande evento.

O comentário que o príncipe George fez a Kate Middleton

O menino de 10 anos parecia desconfortável enquanto viajava na carruagem com sua mãe e outros irmãos. Todos eles observavam a multidão de milhares de seguidores reais reunidos ao longo da cidade quando George diz à mãe: “Todos parecem muito felizes”, assegura o especialista.

A princesa de Gales foi vista falando com seu filho Louis na icônica varanda e a especialista também revelou outro pequeno diálogo. Num certo momento, as câmaras captaram o príncipe Louis brincando com a corda de uma cortina enquanto perguntava à sua mãe: “Sabe como se faz isso, mamãe?”

A especialista também revela as palavras do príncipe Louis

Além disso, também foi possível ver como ele perguntava à sua mãe se podia brincar um pouco com as bolinhas da cortina: "Não. Preciso que você se concentre no desfile", respondeu a radiante Kate para que seu filho ficasse tranquilo, mas foi algo impossível. Na verdade, até Charlotte teve que ajudar sua mãe com o pequeno príncipe: "Você precisa parar de fazer isso. Olhe para o desfile".

A verdade é que Louis gostou de ver o voo, um espetáculo que marca o final das celebrações oficiais: “Gostou?”, perguntou Kate, à qual o menino respondeu com entusiasmo. “Isso foi muito divertido”, disse.