A primeira foto de Justin Timberlake ao ser detido por embriaguez

O cantor Justin Timberlake foi preso na noite passada e libertado na manhã desta terça-feira, 18 de junho. O produtor foi acusado de dirigir sob a influência de álcool e de desrespeitar um sinal de trânsito.

Como foi a sua detenção?

Timberlake, de 43 anos, saiu de um hotel na luxuosa área dos Hamptons - praias muito apreciadas pelos ricos nova-iorquinos - e se colocou atrás de seu veículo BMW, com o qual quase imediatamente passou por um sinal de pare, enquanto mal conseguia se manter na sua faixa.

Posteriormente, foi interceptado por um agente de trânsito, que chamou a atenção para “seus olhos vermelhos e vidrados” - de acordo com o relatório policial vazado para vários meios de comunicação - inicialmente se recusou a fazer o teste do bafômetro, alegando ter bebido apenas “um martini”. No entanto, o agente anotou que “seu hálito exalava um forte cheiro de álcool”.

O tabloide Page Six brincou que o policial devia ser muito jovem porque não conhecia o cantor Timberlake e quando o ouviu dizer "Isso vai arruinar minha turnê", perguntou "Que turnê?", ao que o artista ainda replicou, "Minha turnê mundial".

Primeira imagem da sua detenção

Efetivamente, Timberlake está imerso na turnê 'Forget Tomorrow World Tour', cuja próxima parada é Chicago (Illinois) na próxima sexta-feira e sábado, para depois retornar a Nova York e seguir para Boston (Massachusetts). Parece que o incidente não o impedirá de continuar, já que sua próxima convocação é para 26 de julho.

Timberlake já admitiu no passado que consumiu maconha quando era mais jovem "para desligar sua mente", ou que no Festival de Coachella consumiu "muitas substâncias diferentes".