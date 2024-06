1º Bozo do Brasil morre aos 73 anos: relembre o legado de Wanderley Tribeck

Wanderley Tribeck, o primeiro Bozo brasileiro, morreu na noite de desta terça-feira (18), aos 73 anos, devido a um infarto. O ator faleceu em Balneário Camboriú (SC) após sentir-se mal em casa e ser levado ao Hospital Municipal Ruth Cardoso.

Com uma carreira marcada pela criação do palhaço Wandeko Pipoka e seu papel icônico como Bozo, seu legado permanecerá vivo na memória de muitos fãs.

Em 1980, Wanderley foi contratado pela extinta TVS e estreou seu primeiro programa no mês de setembro. O sucesso fez do artista abriu caminho para torná-lo o palhaço Bozo, um marco da televisão.

Da TV, o “maior amigo da garotada” virou sucesso comercial, lançando, no mesmo ano,brinquedos e produtos infanto-juvenis, como um LP.

O sucesso de audiência do programa Bozo não pode passar batido. Em 30 minutos, as crianças da época se divertiam com esquetes bem humoradas e brincadeiras com o auditório.

Eternizado pelo palhaço, Wanderley comandou também o dominical Silvio Santos e Bozo, uma atração infantil do Programa Silvio Santos, onde Silvio e Bozo interagiam nas atrações.

Sempre com muito êxito, ganhou o Troféu Imprensa de melhor programa infantil de 1980 (na eleição de 81) e de 1981 (na eleição de 82).

Após deixar o SBT em 1982, Wanderley comandou atrações na Record e Gazeta, retomando seu personagem Wandeko Pipoka.

Em nota, o SBT afirma que toda a diretoria do canal agradece Wanderley pelo pioneirismo, que marca gerações e gerações com seus programas infantis.

“Pedimos que Deus conforte os corações de sua esposa, seu filho e netos. Estamos certos que ninguém jamais se esquecerá do primeiro intérprete do tão amado palhaço Bozo”, diz a nota enviada à imprensa.