Quando podemos esperar ver Kate Middleton novamente após sua reaparição?

Neste fim de semana, a família real britânica celebrou o Trooping The Colour 2024 com uma presença muito especial: Kate Middleton. A princesa de Gales voltou à luz pública diante de todos no Palácio de Buckingham, para acabar com todas as preocupações e especulações sobre sua saúde e seu estado.

O reaparecimento público de Middleton põe fim a um drama um tanto exagerado sobre seu paradeiro nesta primeira metade de 2024 que passou. Em março, a futura rainha consorte anunciou que está lutando contra o câncer e, devido ao tratamento de quimioterapia em andamento, é provável que ainda não retorne às suas funções reais com total normalidade.

Quando poderemos ver Kate Middleton novamente?

De acordo com vários meios de comunicação, estima-se que a princesa de Gales participe de alguns eventos ao longo deste verão, desde que ela esteja bem, com vontade e com a aprovação de sua equipe médica. No calendário da Família Real Britânica, podemos encontrar alguns eventos importantes que ocorrem durante a temporada de verão, como, por exemplo, as corridas de cavalos em Royal Ascot, que acontecem de 18 a 22 de junho no condado de Berkshire.

Middleton também começará a trabalhar em alguns de seus projetos de forma remota a partir de sua casa em Adelaide Cottage, em Windsor, realizando tarefas de escritório. Especificamente, ela está começando a participar de algumas reuniões do Centro da Fundação Real para a Primeira Infância, que tem o foco na saúde mental das crianças durante a infância.

Kate deixou muito claro que ainda está em uma fase delicada de sua vida: “Estou progredindo bem, mas, como qualquer pessoa passando por quimioterapia sabe, há dias bons e dias ruins. Meu tratamento continua e continuará por mais alguns meses. Espero poder participar de alguns compromissos públicos durante o verão, embora também saiba que ainda não estou fora de perigo. Estou aprendendo a ser paciente. Aceitando cada dia conforme ele vem, ouvindo meu corpo e me permitindo ter esse tempo tão necessário para me curar”.