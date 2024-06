Os Celtics de Boston regressam ao topo da NBA

Os Celtics de Boston derrotaram os Mavericks de Dallas no quinto jogo da série final da NBA para se coroarem campeões da temporada 2023-24.

Com a vitória, a série termina em 4-1 a favor dos Celtics, uma equipe histórica que conquista seu décimo oitavo campeonato e lidera como a franquia com mais anéis da NBA, acima de seus rivais, os Lakers de Los Angeles, que têm 17 troféus.

Os Celtics não venciam desde 2008, quando também foram coroados precisamente em 17 de junho.

No jogo desta noite, que terminou com um placar de 106-88, os Celtics começaram a dominar os Mavericks desde o primeiro quarto, que terminou em 28-18. Foi o oposto do quarto jogo, onde os Mavericks dominaram os Celtics para evitar a varrida em sua própria casa.

A enorme ofensiva dos Celtics continuou no segundo quarto, com a equipe da casa marcando 39 pontos no período e culminando com uma cesta do meio da quadra de Payton Pritchard que fez o TD Garden vibrar justo antes do intervalo.

A primeira metade terminou com um placar de 67-46 e, nesse momento, Jayson Tatum já contava com 16 pontos, enquanto Jaylen Brown o seguia com 15, e outros 11 de Jrue Holiday mostravam a forte ofensiva com a qual os atuais campeões começaram o jogo.

No terceiro quarto, os Mavericks avançaram e venceram por 21-19, apesar dos Celtics continuarem na liderança por 86-67. No entanto, no quarto e último quarto, os donos da casa mantiveram sua vantagem, mesmo com Dallas vencendo por 21-20.

O Luka Doncic, estrela dos Mavericks, foi completamente parado pela defesa dos Celtics na primeira metade do jogo, marcando apenas 9 pontos. Ele terminou com 26 pontos no total.

Enquanto isso, pelos Celtics, Jayson Tatum marcou 31 pontos, Jaylen Brown 21 e Jrue Holiday 15 no jogo do campeonato.

O veterano jogador de basquete dominicano, Al Horford, conquistou seu primeiro campeonato em 17 anos de carreira na NBA.

Finalmente, o Jogador Mais Valioso da final foi para Jaylen Brown, que liderou a equipe ao lado de Jayson Tatum e conquistou seu tão desejado primeiro campeonato na NBA.