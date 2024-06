O aclamado filme baseado em fatos reais que está saindo da Netflix: vai te deixar tenso até o último minuto

A plataforma da Netflix está constantemente renovando seu catálogo e, para isso, precisa remover alguns filmes, séries e documentários que já estão há muito tempo na lista. Então, há um que já tem os dias contados, mas que você não pode deixar de ver, seu nome é A Hora Mais Escura (Zero Dark Thirty), um filme de 2012 dirigido por Kathryn Bigelow e estrelado por Jessica Chastain.

ANÚNCIO

Foi um dos filmes mais aclamados na época porque te mergulha nas turbulentas águas da geopolítica mundial pós-11 de setembro, oferecendo um relato cru e tenso sobre a caça a Osama Bin Laden, líder da Al-Qaeda.

Jessica Chastain interpreta Maya, a agente especial da CIA cuja persistência foi fundamental para localizar Bin Laden.

A atuação de Chastain é complementada pelas excelentes interpretações de Joel Edgerton, Chris Pratt, James Gandolfini, entre outros, todos sob a direção de Bigelow, cujo foco direto e sem concessões tem sido amplamente elogiado, destaca o portal Qué Ver.

A morte e a luta contra o terrorismo

‘A Hora Mais Escura’ agarra o espectador desde o início como poucos filmes o fazem. Uma tela preta e vozes alarmantes. O dia, 11 de setembro de 2001, as vozes, algumas das quais tentaram entrar em contato do World Trade Center com o mundo exterior ao qual nunca mais voltariam.

O negro, a morte e o som. Mais do que suficiente para apertar o coração do espectador e mexer na sua consciência.

Já estamos bem familiarizados com as imagens daqueles dois titãs que desmoronaram após algumas horas, mostrando ao mundo a fragilidade do ser humano, o quão pequenos somos diante da loucura do fanatismo, destaca Espinof.

ANÚNCIO

Em apenas 157 minutos, você tem o testemunho de um momento histórico e os custos morais e pessoais de uma guerra contra o terrorismo que parece não ter fim e que você não pode deixar de ver.

Então tome seu tempo e se acomode no seu sofá com este filme, pois ele deixará de estar disponível na Netflix em 19 de junho.