“No final, Kim fez algo certo”, em uma campanha estilo Bridgerton, Nicola Coughlan exibiu suas curvas para Skims e “arrasou”

Nicola Coughlan é a atriz do momento e está arrasando como nunca com seu papel de Penelope Featherington na bem-sucedida série Bridgerton.

ANÚNCIO

Recentemente, a terceira temporada da série foi lançada e Nicola brilhou como nunca, quebrando estereótipos com suas curvas, das quais ela se mostra feliz e orgulhosa.

Na verdade, a atriz irlandesa assegurou que foi ela quem quis incluir cenas de sexo na série, pois ela se sente muito segura de seu corpo e quer dar exemplo.

"A atriz disse à revista Stylist: 'Eu pedi especificamente que certas linhas e momentos fossem incluídos. Há uma cena em que estou muito nua diante da câmera, e essa foi minha ideia, minha escolha. Pareceu o maior 'vai-te lixar' para toda a conversa em torno do meu corpo, foi incrivelmente estimulante. Eu me senti bonita naquele momento e pensei: 'Quando tiver 80 anos, quero lembrar disso e me lembrar do quão bem eu estava'."

Nicola Coughlan é a nova imagem da Skims e mostra como ser uma Bridgerton sexy

Agora, não só brilha na série, mas Nicola Coughlan se tornou o rosto da nova campanha da Skims, a marca de roupas de Kim Kardashian.

“Nicola Coughlan para SKIMS. O protagonista romântico favorito de todos usando nosso vestido viral.@nicolacoughlan usa o vestido longo de deslizamento suave em limonada”, foi parte do compartilhado pela conta do Instagram da Skims.

Além disso, a atriz também exibiu sua figura em um vestido longo justo, de mangas compridas em tom de cinza, e deu aulas de como ser uma Bridgerton sexy e na moda.

ANÚNCIO

Alguns dos comentários nas redes foram: “Uma Vênus, uma deusa, eu amo 😍🔥❤️”, “ela devorou e matou, eu a amo, é minha deusa”, “finalmente Kim fez algo certo, eu amo muito”, “Queridos e gentis leitores, todo mundo está usando skims 😂😂”, “Botão de respeito para Kim Kardashian ✅”, “Kim é uma gênio, é a chefe, com isso ela conquistou o amor de milhares”, “Tão feliz que ela está tendo seu momento”, “linda, ela é divina, amo essa campanha”, “quero esses vestidos”, e “Eu a amo... uau Kim, não esperava essa colaboração, está tão boa”.

“Todos usam skims”, diz a famosa atriz em um dos vídeos e também expressou nos comentários da publicação sentir-se feliz e honrada por fazer parte desta campanha e disse “Que honra, adorei fazer isso 🌸”.

Sem dúvida, a famosa mostrou que é possível ser uma Bridgerton muito sexy com curvas e esses vestidos já são os favoritos de muitas pessoas.