Marrone internado: saiba o atual estado de saúde do cantor sertanejo

O cantor Marrone, da dupla com Bruno, está bem e em recuperação, depois de passar por uma delicada cirurgia de glaucoma nos dois olhos. O famoso foi internado na última segunda-feira (17) em um hospital de Goiânia.

Segundo a assessoria de imprensa do artista, a operação foi um sucesso: “Está tudo bem e a cirurgia foi ótima”, disse a equipe.

Segundo o G1, o cantor sertanejo foi ao centro hospitalar fazer alguns exames de rotina e os médicos viram que o glaucoma dele estava bem avançado e optaram pela cirurgia de urgência.

“O médico optou por fazer essa cirurgia, ele já fez, está no quarto e daqui a pouco estamos indo para casa”, disse Cida, irmã de Marrone.

Marrone foi internado no Hospital de Olhos (CBCO), em Goiânia, que divulgou que o cantor sertanejo precisa ficar afastado dos palcos por, pelo menos, 15 dias.

Após a cirurgia nos olhos, o famoso deve passar por uma nova avaliação do caso.

Porém, segundo a assessoria, nenhum show da dupla será cancelado. O cantor Bruno deve assumir os compromissos enquanto Marrone se recupera.

Bruno e Marrone desmentem separação da dupla

Em 2022, Bruno e Marrone precisaram desmentir uma notícia que abalou os fãs. Em entrevista ao humorista Danilo Gentili, no The Noite (SBT), os rumores sobre o fim da dupla sertaneja não passam de mentiras.

“O pessoal da internet está mentindo muito. A internet virou uma palhaçada. Eu nunca falei que ia largar do Marrone. O Marrone ‘largou da mulher’ dele tudo, mas de mim ele não larga”, declarou Bruno ao humorista.

Marrone também disse que a ideia de acabar com a dupla nunca passou pela cabeça.

Vale destacar que Bruno e Marrone já enfrentaram momentos complicados durante a parceria. Ao canal de Dudu Purcena, no YouTube, Marrone revelou que já precisou respirar fundo para não brigar com Bruno.

“Ele passa dos limites, com certeza. Mas Deus me deu esse equilíbrio mental e espiritual para eu poder me conter ali na hora, deixar rolar e ficar no meu canto, segurando as pontas”, disse Marrone.