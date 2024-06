Katy Perry anuncia seu retorno à música com Woman’s World

Apesar de ser uma das cantoras mais importantes da indústria musical, a verdade é que ela esteve inativa por anos, sem lançar novas músicas.

Portanto, este single de Katy marca seu primeiro lançamento desde ‘Electric’ em 2021, uma música criada para celebrar o 20º aniversário da icônica franquia de videogames Pokémon. Antes desse projeto, Perry lançou seu último álbum, ‘Smile’.

Desde o lançamento do disco, a artista decidiu priorizar seu papel como mãe e como jurada no American Idol. No entanto, vários relatórios sugeriram que ela estava trabalhando em seu próximo álbum, que incluiria algumas das músicas mais significativas de sua carreira.

Estes rumores ganharam força depois que Perry compartilhou uma imagem que se especulava ser a capa do álbum, destacando as iniciais da cantora em um fundo vermelho com letras metálicas.

