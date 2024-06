Gangues da Galícia é a nova série espanhola da Netflix que promete arrasar

Durante a terceira semana de junho, a Netflix irá adicionar inúmeras produções interessantes ao seu catálogo, mas um dos lançamentos mais destacados para o período é a série espanhola ‘Gangues da Galícia’.

Encabeçada por Clara Lago e Tamar Novas, a produção promete cativar a todos com uma trama intensa cheia de drama, crime e intriga inspirada em eventos reais.

Quer saber do que se trata o thriller criado e escrito por Jorge Guerricaechevarría? Continue lendo para conhecer a sinopse do projeto dirigido por Roger Gual antes de sua estreia no serviço.

Sinopse

‘Gangues da Galícia’ segue Ana, uma advogada que se infiltra em um cartel de drogas na Galícia para se aproximar de seu líder e se vingar pelo assassinato de seu pai, cuja vida dupla lhe era desconhecida até sua morte.

Para alcançar seu objetivo, a heroína deixa Madrid e se estabelece na cidade de Cambados. No entanto, de acordo com a sinopse, "sua presença não passa despercebida para ninguém".

"Incluído Daniel, filho de um importante traficante de drogas e líder visível do 'clã dos Padín' enquanto o pai está preso", diz o resumo oficial da série publicado pela Netflix.

Gangues da Galícia Netflix (Jaime Olmedo/Netflix © 2024)

"Ana, com vasta experiência em um dos melhores escritórios de advocacia de Madrid, decidiu começar do zero em Cambados com a intenção de acertar as contas com seu passado", conclui o texto.

Da mesma forma, o trailer oficial resume perfeitamente o problema central. “Seu pai, uma testemunha protegida?”, pergunta um personagem à protagonista no início do breve clipe.

Gangues da Galícia Netflix (Jaime Olmedo/Netflix © 2024)

"Ele era traficante. Traiu seus sócios... Precisava saber e as respostas estão aqui", responde Ana interpretada por Lagos. Mais adiante no trailer, um homem faz um aviso severo.

“Não acredito em nada a sua repentina aparição aqui em Cambados, mas devo avisar que a Padín pai nem Deus o engana”, alertam no trailer com mais de dois minutos de duração.

Gangues da Galícia Netflix (Jaime Olmedo/Netflix © 2024)

Será que Ana conseguirá concretar sua vingança contra os Padín? Será capturada pelos bandidos antes de conseguir? Ou será que o dinheiro e a paixão acabam seduzindo-a para se juntar ao clã inimigo?

O público poderá conhecer as respostas para todas essas perguntas quando a série espanhola ‘Gangues da Galícia’ finalmente estrear no catálogo da Netflix em nível mundial nesta sexta-feira, 21 de junho de 2024.