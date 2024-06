Ex-jogador de futebol deixa todos sem palavras com seu novo visual

Em 2018, com o Leon, já exibia pouco cabelo

O ex-jogador de futebol Landon Donovan surpreendeu a todos ao aparecer em uma transmissão do duelo entre Áustria e França da Eurocopa 2024 com um visual que rapidamente se tornou tendência nas redes sociais.

O americano está colaborando com a Fox Sports como analista para o torneio de seleções que está ocorrendo na Alemanha e nesta segunda-feira surpreendeu com sua aparência.

Na época em que era jogador de futebol, Donovan já exibia um cabelo ralo, mas desta vez ele tem ainda menos cabelo na parte de cima, e isso não é tudo, também chamou a atenção o fato de ter um corte raspado na parte de trás.

A imagem de Landon rapidamente se tornou viral no Twitter e o ex-jogador da seleção dos Estados Unidos recebeu comentários e zombarias por seu visual.

"Landon Donovan, deixe-o ir, amigo", "Ele está envergonhando os Estados Unidos"; "Isso não pode ser real", "Ele precisa ir embora e ficar sozinho com sua família", "Hahaha, essa é uma tinta para a cabeça", foram alguns dos comentários que ele recebeu.

Até agora, o ex-jogador não se pronunciou sobre o que aconteceu, seja para rejeitar as piadas ou para explicar o que aconteceu com o seu cabelo.

Quem é Landon Donovan?

Landon Timothy Donovan nasceu em Ontario, Califórnia, e é considerado um dos melhores jogadores de futebol dos Estados Unidos, após uma carreira de quase 20 anos.

Aos 17 anos, ele foi contratado pelo Bayer Leverkusen para o time reserva, mas não conseguiu se adaptar a viver na Europa, sendo emprestado ao San José Earthquakes. Depois passou pelo Los Angeles Galaxy, teve um breve período no Bayern de Munique e no Everton, mas a maior parte de sua carreira foi no time californiano.

Em 2017, ele se aposentou do futebol, mas um ano depois voltou a jogar pelo Club León, com o qual disputou apenas um torneio, participando de apenas seis jogos. Ele encerrou sua carreira em 2019 no San Diego Sockers da Major Arena Soccer League.

Com a Seleção dos Estados Unidos, ele se tornou uma referência. Participou das Copas do Mundo de 2022, 2006 e 2010. Ganhou quatro Copas Ouro (2002, 2005, 2007 e 2013) e se tornou um pesadelo para a Seleção Mexicana.