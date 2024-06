“Esse homem é perfeito”, dizem os fãs: Henry Cavill mostra o quarto do seu bebê e este detalhe chamou a atenção

O ator surpreendeu com a imagem que compartilhou no Dia dos Pais nos EUA

Henry Cavill está prestes a se tornar pai ao lado de sua namorada Natalie Viscuso, e foi em abril deste ano que ele anunciou ao ser visto com sua parceira.

Todos ficaram surpresos, e muitas fãs ficaram desapontadas ao ver a parceira do ator exibindo sua barriga de grávida e andando de mãos dadas.

"Estou muito animado com isso. Natalie e eu estamos muito, muito animados", disse o ator naquele momento, mostrando que está ansioso para se tornar pai.

Henry Cavill mostra o quarto do seu bebê e este detalhe chama a atenção

Neste Dia dos Pais nos EUA, o ator compartilhou uma foto em suas redes sociais, desejando felicitações a todos os pais e mostrou o quarto de seu bebê.

“Oh sim... e feliz Dia dos Pais para todos os pais por aí. Acontece que em breve me juntarei às suas fileiras sagradas! Algum conselho?”, disse o famoso ator.

E além disso, ele destacou "e não se preocupe, os travesseiros não estarão no berço quando o bebê chegar, apenas cola e estiletes para que ele possa construir miniaturas Warhammer".

No entanto, algo chamou a atenção, e foi a simplicidade do quarto, já que tendo tanto dinheiro poderia ter um quarto espetacular e com muitos detalhes, e até berços de luxo, mas na imagem pode-se ver que há um berço de madeira com almofadas, e uma prateleira onde será guardada a roupa do bebê.

Isso surpreendeu muitos de seus seguidores e os fez se apaixonarem ainda mais. "Ele partiu nosso coração, mas Feliz Dia, Papai 😢", "uau, que simplicidade desse homem, ele é o melhor", "ele é o homem perfeito, tão humilde, simples, lindo, eu o amo", "quando eu pensava que não poderia amá-lo mais, ele publica essa foto", "seremos tias e fãs do relacionamento dele e depois as outras risos", "ele agora é um papai oficial, por profissão risos", e "você será um ótimo pai, Henry", foram algumas das mensagens nas redes.

Os meios de comunicação especulam que o filho de Henry Cavill e Natalie Viscuso poderá nascer entre setembro e outubro deste ano.