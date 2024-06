“A princesa musculosa”: o segredo por trás da impressionante transformação física de Kalina da Bulgária

A forma física da única filha do rei Simeão tem roubado dezenas de manchetes nos últimos dias. Um corpo muito tonificado, sem vestígios de gordura, que chamou a atenção de todos e que ela vem construindo há vários anos. Qual é o grande segredo de Kalina para conseguir essa figura?

ANÚNCIO

Kalina da Bulgária e sua transformação física impressionante

Os treinadores, Carlos e Marcos Flórez, responderam à dúvida em uma conversa com o site Vanitatis. A dupla formada por pai e filho, dois nomes muito respeitados e conhecidos nos círculos esportivos. Carlos foi pioneiro do fisiculturismo na Espanha e é a pessoa responsável por treinar Kalina quando ela está em território espanhol. Seu filho, além de ser treinador pessoal, é o preparador físico da equipe olímpica nacional de esgrima e tem a tarefa de orientar a princesa à distância com seus exercícios online.

Marcos tem trabalhado com Kalina há vários anos, pois foi chamado para resolver um problema no ombro. Desde o início, eles têm ajustado o treinamento à medida que o tempo passa.

Kalina da Bulgária não bebe álcool

De acordo com Marcos, Kalina tem um treinamento muito confortável com uma variedade de opções: "Eu não gosto de usar o termo 'treinamento de força'. É a definição mais confortável para que todos entendam o que fazemos, que basicamente é levantar peso. Mas há uma ampla gama. Antes era preciso tirar o traseiro, agora é preciso colocá-lo", afirmou.

"Basicamente, o que ela faz é treinamento de força, que nós chamamos de resistência muscular. Acreditamos que todo profissional de atividade física deve incluir o que faz em três tipos de exercícios, que são os de flexibilidade ou mobilidade, os de resistência cardiovascular e os de resistência muscular. E basicamente, o que Kalina faz é treinar todos os dias", acrescentou.

"Não come nem açúcar nem gorduras, ele cuida bastante disso."

O treinador também revela que a predisposição genética tem uma grande influência. E no caso de Kalina, ela é uma mulher magra, o que pode ter várias vantagens, mas também seus problemas. "Ela nunca esteve acima do peso, então não teve que perder peso, mas teve dificuldade em ficar forte e teve que prestar muita atenção à alimentação. Kalina leva um estilo de vida saudável, ela parece mais uma freira do que uma fisiculturista, que é a imagem que ela tem".

E aqui está a chave de sua figura atlética: “Basicamente, o que eles fazem são rotinas de treino dividido. Ou seja, um dia, por exemplo, trabalha quadríceps e ombros; outro dia trabalha isquiotibiais e costas; outro dia trabalha peito e braços”.