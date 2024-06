Universidade britânica organiza o ‘Tay Day’, em homenagem a Taylor Swift

Taylor Swift chegou ao Reino Unido como parte da The Eras Tour, e por isso a Universidade de Liverpool decidiu organizar o ‘Tay Day’, um evento acadêmico com o objetivo de analisar a carreira da cantora e por que ela conseguiu transcender.

Aqui te contamos como foi este dia, e os detalhes das apresentações que a artista teve naquele país, alguns meses antes do término de sua turnê.

O ‘Tay Day’, o evento em homenagem a Taylor Swift

Tratou-se de um evento promovido pelo Instituto de Música Popular da universidade e liderado pelos doutores Amy Skjerseth e Sam Murra e teve como principal objetivo proporcionar um espaço de interação entre fãs, estudantes e acadêmicos em torno do fenômeno cultural que é Taylor Swift.

Este simpósio acadêmico proporcionou uma plataforma para discutir vários aspectos relacionados à trajetória e à influência da cantora na música e na cultura popular.

O Dr. Samuel Murray e sua colega, Dra. Amy Skjerseth, que originalmente esperavam a presença de algumas dezenas de pessoas, ficaram surpresos ao descobrir que mais de 600 ingressos foram vendidos.

"Taylor é a primeira artista a arrecadar mais de um bilhão de dólares em uma turnê e seu impacto tem uma amplitude incrivelmente vasta", disse Murray.

Taylor Swift se apresentou em Liverpool

A cantora fez uma parada como parte da The Eras Tour, no estádio de Anfield em Liverpool, reunindo milhares de pessoas que compareceram para vê-la ao vivo.

Embora os shows tenham sido comentados, pois alguns fãs reclamaram que os organizadores venderam ingressos com vista parcialmente obstruída, o que fez com que nem todos pudessem desfrutar do show.

Além disso, nesses dias, a cantora anunciou que encerrará a turnê no final de 2024, para dar seu próximo passo.