Sofía Vergara de maiô ensina autoaceitação após confessar o que a incomoda

É inegável que a Sofía Vergara é uma das atrizes mais bonitas, algo que ela confirmou recentemente com sua última atualização nas redes sociais, onde exibiu sua figura de biquíni aos 51 anos. A estrela de ‘Modern Family’ está passando por um ótimo momento em sua vida, após o lançamento de sua série ‘Griselda’ na Netflix e a chegada de seu novo parceiro, Justin Saliman.

ANÚNCIO

Na verdade, parece que ela já está completamente recuperada da cirurgia no joelho que fez semanas atrás, por isso quis aproveitar o verão para desfrutar do sol e do bom clima.

Foi precisamente por isso que a colombiana atualizou seu perfil com uma foto em maiô marrom inteiriço, onde Sofia Vergara posa de forma muito sedutora reclinada em um móvel e exibe suas pernas.

Além de sua beleza integral, este detalhe foi o que mais chamou a atenção porque apenas alguns dias atrás ela confessou que uma de suas maiores inseguranças, ou complexos, é a celulite.

Assim como muitas mulheres, a atriz prefere evitar mostrá-la diretamente e por isso, quando gravou cenas sexuais em ‘Griselda’, se preocupou que esse detalhe fosse exposto. “Quero dizer, quando tinha 30 anos, talvez não me incomodasse. (Nesta ocasião) acho que estava preocupada em parecer horrível”, disse em uma entrevista.

"Pensava: 'De onde estão me filmando? A celulite? De um lado?' Acho que sou vaidosa. Acredito que isso me manteve acordada", expressou.

Sofía Vergara Instagram (Instagram: @sofiavergara)

De acordo com o portal especializado, Mayo Clinic, “a celulite é uma condição de pele muito comum e inofensiva que provoca o aparecimento de saliências e covinhas nas coxas, quadris, glúteos e abdômen. A condição é mais prevalente em mulheres”, por isso não é algo do qual devemos nos envergonhar, mas sim aceitar como algo normal em nosso corpo.