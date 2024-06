Galvão Bueno trabalha dobrado nos Jogos Olímpicos de Paris

Galvão Bueno terá muito trabalho durante os Jogos Olímpicos de Paris, que acontecem entre julho e agosto de 2024. Mas, o seu trabalho não será narrando as competições e sim como repórter especial, seja no esporte ou no entretenimento da Globo.

Em meio aos rumores de um novo contrato com a emissora a partir de dezembro, Galvão se prepara para os novos projetos envolvendo a Olimpíada. Logo na abertura, narrada por Luís Roberto, a voz mais conhecida do esporte da Globo vira convidado especial e mostra tudo que sabe para o público.

Ainda mais ativo e muito bem avaliado na Globo, o jornalista segue no entretenimento, com aparições no É de Casa e outros programas.

Mas, ele retorna ao esporte para um quadro especial para o Esporte Espetacular chamado Olha o Que Narrei, onde relembra, em seis episódios, momentos únicos.

Galvão também se encontra com grandes estrelas do esporte brasileiro, como o ex-jogador de vôlei Giba, para relembrar algumas histórias marcantes.

O reality show de Galvão na Globo

Mostrando que o entretenimento é sua praia, Galvão Bueno vai estrear um reality show bem diferente do BBB. A Globo prepara um programa de narração, que está guardado a sete chaves pela direção do canal.

A TV Globo já está na capital francesa

Antes mesmo dos jogos olímpicos começarem, no dia 26 de julho, a TV Globo já colocou sua equipe para trabalhar. Desta vez, o correspondente Guilherme Pereira mostra tudo que acontece na Vila Olímpica no Jornal Hoje.

Já no Jornal Nacional, o repórter Marcelo Courrege mostra como ficaram os uniformes do Brasil em algumas das modalidades em que o país tem mais chance de medalha.

Vale destacar que durante os Jogos Olímpicos de Paris, a programação da Globo passará por mudanças e alguns programas como o Mais Você e o Encontro podem sair do ar momentaneamente.