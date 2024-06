Exclusivo: RBD processou seu ex empresário Guillermo Rosas nos EUA

O RBD enfrenta uma nova polêmica. Poucas semanas depois de a banda ter anunciado que está realizando uma segunda auditoria contra seu ex-gerente Guillermo Rosas e a empresa TH6 Entertainment por suposto desfalque de 1 milhão de dólares, ficamos sabendo que a empresa ‘Souls Productions Inc.’, formada pelos membros do grupo, iniciou medidas legais contra Guillermo Rosas.

Foram processados em 4 de junho

Em documentos consultados pelo Publimetro, pode-se observar que a ação foi movida em 4 de junho na Califórnia. Além disso, na capa a que tivemos acesso, pode-se ler a assinatura dos advogados Singh, Singh & Trauben, LLP, que estão representando o grupo através dos advogados Thomas K. Richards e Michael A. Trauben.

Na parte legível da queixa, pode-se confirmar que o acusado é Guillermo Rosas, o ex-gerente do grupo.

A demanda é por quebra de contrato

Nos documentos que consultamos, podemos ler as 5 queixas da ação, sendo a primeira delas ‘Violação de contrato escrito’, que é a principal razão do processo legal.

As outras causas são ‘Violação do pacto de boa fé e tratamento justo’, ‘Violação do dever fiduciário; para uma contabilidade’ e ‘Sentença declaratória’.

Estas acusações se somariam às investigações existentes contra Guillermo.

Por último, na informação observa-se que RBD está pedindo que Guillermo Rosas seja levado a julgamento por um júri.

Anahí também denunciou?

Nos documentos publicados no canal do YouTube de Álex Kaffie, ainda não é revelado quais membros do grupo estão incluídos na ação judicial, portanto, ainda não se sabe se Anahí, que recentemente anunciou que fará uma terceira auditoria contra seu ex-gerente, está incluída na ação.

Guillermo Rosas pode ir para a cadeia?

No segundo documento ao qual teve acesso ‘Villanovisión’, é possível ler na parte superior que este processo se trata de uma ação civil, pelo que o grupo estaria buscando que o acusado repare o dano por meio de uma compensação econômica por danos e prejuízos, e não que seja punido penalmente (até o momento).

Este documento corresponde ao mandado que foi enviado a Rosas para que seja informado das ações tomadas contra ele.

Até agora, nenhum dos envolvidos se referiu a essa demanda, então estaremos atentos às suas reações.