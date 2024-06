Estas foram os melhores filmes e séries na Netflix de janeiro a junho de 2024

Netflix continua sendo o rei indiscutível do streaming, oferecendo uma mistura de conteúdo que capturou a atenção de milhões de assinantes em todo o mundo. Com uma ampla biblioteca que vai desde dramas coreanos até thrillers de ação e emocionantes reality shows, a plataforma mais uma vez demonstrou sua capacidade de produzir e distribuir conteúdo de alta qualidade que ressoa com audiências globais.

Nos primeiros seis meses deste ano, de janeiro a junho, o Top 10 da Netflix apresentou uma variedade de séries, filmes e reality shows que deixaram uma marca indelével nos espectadores. Este período testemunhou lançamentos aguardados e surpresas inesperadas que dominaram as listas de popularidade e geraram conversas nas redes sociais. Por isso, aqui estão alguns dos melhores títulos que, se ainda não assistiu, é hora de fazê-lo agora (e se já assistiu, não custa repetir).

Melhores séries e filmes de janeiro a junho de 2024

O Último Mestre do Mar

O Último Mestre do Mar Netflix (Netflix)

Lançada em 2005 pela Nickelodeon, destacou-se por sua impressionante animação e narrativa rica que combinava fantasia, aventura e mensagens profundas de amizade. Agora, a Netflix aposta em uma versão live-action com um foco mais dramático e maduro, mantendo momentos emocionantes e comoventes. Esta nova versão é fiel à original, mas não uma réplica exata. A história segue Aang, um menino de 12 anos com a capacidade de controlar os quatro elementos, que deve se treinar para se tornar o próximo Avatar.

O Outro Lado da Dor

Este filme de Dan Levy, em sua estreia como diretor, aborda o tema do luto, algo com o qual muitos se identificam. A história segue um homem que lamenta a perda de seu marido, enquanto seus dois melhores amigos o ajudam em sua jornada de dor e aceitação, mostrando não apenas o processo de dor e tristeza pelo qual ele passa, mas também a importância de ter uma rede de apoio.

O Problema dos 3 corpos

O Problema dos Três Corpos Netflix (Netflix)

Esta tem sido uma série que gerou todo tipo de opiniões, mas que vale a pena assistir para que você mesmo julgue. Baseada em uma trilogia do escritor chinês Liu Cixin, ‘O Problema dos 3 corpos’ centra sua história na China dos anos 60, onde a decisão fatídica de uma jovem ressoa através do espaço e do tempo até os dias de hoje. É uma produção dos criadores de Game of Thrones, então a tensão está garantida.

A sinopse oficial diz: “Quando as leis da natureza desmoronam inexplicavelmente diante de seus olhos, um grupo muito unido de cientistas brilhantes se une a um detetive pouco convencional para enfrentar a maior ameaça da história da humanidade”.

O Caso Asunta

A série de investigação de suspense ‘O Caso Asunta’, estrelada por Candela Peña e Tristán Ulloa, narra o chocante caso real de Asunta Fong Yang, uma menina adotada por Rosario Porto e Alfonso Basterra em 2001. Em 2013, Asunta foi encontrada morta, e seus pais, que haviam relatado seu desaparecimento, foram presos por seu assassinato. Dirigida por Carlos Sedes e Jacobo Martínez e criada por Ramón Campos, Gema R. Neira, Jon de la Cuesta e David Orea, a série explora o sombrio mistério por trás do desaparecimento e morte de Asunta, revelando os segredos ocultos da família Basterra-Porto.

O Sinal

O Sinal Netflix (Netflix)

Uma série alemã de ficção científica que combina mistério e suspense desde o primeiro episódio. A trama segue Paula (Peri Baumeister), uma astronauta na Estação Espacial Internacional, em uma missão financiada por Mudhi (Sheeba Chaddha), um bilionário obcecado em encontrar vida extraterrestre. Depois de meses no espaço, Paula retorna à Terra, mas desaparece sem deixar rastros antes de se reunir com sua família. Seu marido Sven (Fitz) e sua filha Charlie (Bennett) terão que desvendar o mistério para encontrá-la.

Parasyte: The Grey

A série ‘Parasyte: The Grey’ da Netflix está diretamente ligada ao mangá ‘Parasyte’, de Hitoshi Iwaaki. Desde a sua chegada à plataforma, tornou-se uma das produções mais emocionantes de 2024 ao combinar o talento do diretor Yeon Sang-ho para injetar uma boa dose de terror.’

Esta série de seis episódios tem se mostrado uma excelente opção não apenas para os amantes de anime em busca de uma adaptação fiel e de qualidade em live-action, mas também para aqueles interessados em uma série de terror que fuja dos típicos temas de zumbis.

O Fabricante de Lágrimas

O Fabricante de Lágrimas Netflix (Netflix)

O filme é uma adaptação do best-seller homônimo do autor italiano Erin Doom, centrado na arrepiante história de romance entre Nica e Rigel, dois órfãos adotados pela mesma família. Enquanto Nica é descrita como ingênua e inocente como uma borboleta, Rigel é comparado à volatilidade de um lobo. Embora Nica desconheça os sentimentos de Rigel, ele tem nutrido um amor eterno por ela desde que eram crianças no orfanato. Apesar de seu medo da natureza agressiva de Rigel, Nica se sente intrigada por sua vulnerabilidade oculta, o que começa a criar um vínculo entre os dois, apesar do obstáculo de serem considerados irmãos.

Bridgerton 3, parte 1 e 2

Bridgerton Netflix (Netflix)

Desde a sua estreia, ‘Bridgerton’ tem sido uma das séries mais vistas e agora, a sua terceira parte, dividida em duas partes, tem sido um sucesso retumbante. Esta foca no romance de Penélope Featherington (Nicola Coughlan) e Colin Bridgerton (Luke Newton), desviando-se da ordem estabelecida pelos livros de Julia Quinn nos quais se baseia. A produção decidiu pular o terceiro livro para contar esta história, deixando claro que a série está traçando o seu próprio caminho.

Sob o Rio Sena

O thriller que fez todos tremerem. ‘Sob o Rio Sena’ tornou-se um sucesso mundial em streaming e já está entre os mais assistidos, ocupando um espaço intrigante entre clássicos como ‘Tubarão’ e ‘Grande Tubarão Branco’, combinando sustos com uma ameaça debaixo d’água com uma premissa aparentemente absurda.

Dirigida por Xavier Gens, a trama segue uma oceanógrafa aflita, interpretada por Bérénice Bejo, juntamente com um grupo de policiais parisienses e ativistas ambientais que descobrem que um tubarão assassino mutou e se aventurou milhares de quilômetros para estabelecer sua base no rio Sena, pronto para atacar os parisienses desprevenidos.