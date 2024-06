“Está bem, grande semblante”: As reações à reaparição de Kate Middleton

Alguns dias são bons, outros nem tanto. A preocupação com a saúde da princesa de Gales, Kate Middleton, após seu diagnóstico de câncer, desencadeou uma enxurrada de mensagens de apoio durante seu tratamento.

Afastada da cena pública neste sábado, 15 de junho, ela surpreendeu em um evento muito especial para a realeza: a celebração do aniversário oficial do Rei. A monarca não perdeu seu sorriso nem o brilho de seus olhos quando foi vista saudando a bordo de uma carruagem ao lado de seus três filhos.

Também mantém seu estilo único ao vestir um terno branco da designer Jenny Packham. Nas redes sociais, as reações não demoraram, a maioria elogiando o estado da princesa de Gales.

“Ela parece bem, grande semblante”, “Muito bom vê-la. Espero que vá em frente”, “Aí sim. Ela parece bonita, não sei... Há algo nela que a faz parecer mais bonita”, “Não importa o que aconteça ou tenha acontecido, ela tem uma luz única, super especial”.

"Uma grande diferença"

Kate Middleton, aos 42 anos, está passando por um dos momentos mais difíceis. Sua agenda de trabalho e compromissos oficiais foram suspensos devido aos tratamentos, incluindo a quimioterapia, aos quais está se submetendo.

Pouco antes da aparição da família real neste evento, recorreu às redes sociais para atualizar sobre seu estado de saúde, um tema que desencadeou reações em todo o mundo, além de funcionários e pessoas próximas à monarquia britânica.

“Fiquei impressionado com todas as mensagens gentis de apoio e encorajamento nos últimos meses. Realmente fez uma grande diferença para William e para mim e nos ajudou em alguns dos momentos mais difíceis”, lia-se no texto compartilhado.