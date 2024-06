Deborah Secco faria conteúdo 18+? A resposta da atriz surpreendeu

Deborah Secco disse não a era do conteúdo 18+ em plataformas digitais, ao ser entrevistada no programa Na Cama com Pitanda (Multishow). Mesmo depois de ser convidada por Andressa Urach para uma parceria.

Segundo a atriz da TV Globo, as duas vezes que posou nua foram as suas contribuições: “Nunca pensei em fazer conteúdo adulto, mas eu fiz duas vezes em revista, pode ser considerado um conteúdo adulto”, disse ela.

A protagonista do remake da novela Elas por Elas (2023) revelou ainda que sua primeira experiência, aos 18 anos, foi apenas por dinheiro e que ficou muito desconfortável em fazer as fotos. Mas, a segunda revista nua “foi mais fácil”.

Deborah Secco está em outra fase da vida

O momento é outro para Deborah, que agora busca valorizar o seu corpo de uma outra maneira.

“Depois, com o passar do tempo, eu fui desmistificando e desvalorizando um pouco o meu corpo, a minha nudez. Eu sou muito mais do que um corpo, eu tenho muitas outras coisas pra entregar”, respondeu a famosa.

Post indiscreto atiçou Urach

Se Deborah Secco decidisse entrar no mundo do conteúdo +18, ela já teria com quem fazer sua primeira parceria. Após a atriz terminar seu casamento de nove anos com Hugo Moura, ela recebeu uma proposta de Andressa Urach para uma publicação na Privacy.

Quando Deborah fez um post no Twitter dizendo: “Hoje, sei lá, acordei com uma vontade de beijar na boca. Alguém mais?”, Andressa avisou: “Daqui algumas semanas vou estar no Rio”.

Porém, tudo passou apenas de um impulso das famosas, já que a conversa não caminhou. Atualmente, Deborah está fora das novelas, mas segue dando entrevistas em diferentes programas e podcasts, já Urach segue com sua plataforma 18+ e seu relacionamento amoroso.

Recentemente, a modelo chegou a revelar se pretende ou não ter mais um filho.