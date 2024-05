Andressa Urach revela planos para ter filho com ator pornô Lucas Matheus: “Parei de tomar remédio”

Andressa Urach diz que parou de tomar anticoncepcionais e quer ter um filho com namorado, Lucas Matheus

A modelo Andressa Urach, de 36 anos, revelou aos seus seguidores que pretende ter um filho com o namorado, o ator pornô Lucas Matheus. Em postagem nos stories de seu Instagram, na noite de segunda-feira (20), a loira disse que já parou de tomar anticoncepcionais.

“Parei ontem de tomar remédio. Vamos começar tentar um neném”, escreveu ela. Na sequência, mostrando uma jacuzzi ao fundo, ela perguntou aos seus seguidores em uma enquete: “Você acha que agora vem uma menina ou menino?”.

Andressa já é mãe de Arthur, de 19 anos, e do pequeno Leon, de 2 anos, cuja guarda total é mantida pelo pai, Thiago Lopes. A modelo sempre falava em seu Instagram sobre o desejo de engravidar novamente no futuro, quando se aposentasse da produção de vídeos de sexo, mas tudo indica que os planos mudaram.

Andressa Urach revela planos para engravidar do namorado, o ator pornô Lucas Matheus (Reprodução/Instagram)

A ex-miss Bumbum começou a namorar com Lucas Matheus em fevereiro deste ano, depois que eles se conheceram em uma gravação, que contou com mais dois atores. Desde então, o casal se tornou inseparável e ela se declarou nas redes sociais.

“Estou apaixonada? Sim. Eu amo viver intensamente! Lucas, o amor chegou sem avisar, quando a gente não esperava e não queria! Mesmo a gente já tendo passado por tantas decepções no passado, a gente ainda acredita no amor e mesmo com medo nós nos permitimos”, escreveu a loira.

Atualmente, Andressa disse que deixou de lado a prostituição. Ela continua gravando vídeos de sexo para plataformas adultas e faz shows em diversas casas noturnas em todo o país. Além disso, mantém uma linha de cosméticos e também investiu em uma franquia que vende frango.