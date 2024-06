“Eu precisava ver isso quando era criança”: Disney faz o impensável com dois personagens em seus parques e se torna viral

Durante todo o mês de junho, o gigante do entretenimento, The Walt Disney Company, aposta no amor e inclusão com suas vibrantes festividades do Orgulho, e os parques temáticos se enchem de cores e celebrações especiais. Este evento anual não apenas destaca o compromisso do parque com a diversidade, mas também cria uma atmosfera mágica onde visitantes de todas as origens podem se reunir para celebrar a aceitação e o amor em todas as suas formas.

ANÚNCIO

É assim que ao longo de junho, a Disneyland se veste com as cores do arco-íris, transformando cada canto do parque em uma homenagem à comunidade LGBTQ+. Os queridos personagens da Disney, como Mickey Mouse e Minnie Mouse, também participam ativamente das celebrações, vestindo trajes coloridos que representam o espírito do Orgulho. No entanto, no TikTok, uma cena protagonizada por dois queridos personagens de um dos filmes mais recentes que foram muito importantes para a comunidade se tornou viral.

Luca e Alberto, os protagonistas que muitos precisavam

Este ano, as festividades do Orgulho coincidem com o Pixar Fest nos parques temáticos da Disney, onde os visitantes podem desfrutar da companhia de vários personagens dos filmes da Pixar. Foi assim que Luca e Alberto, do filme Luca, surpreenderam a todos com uma participação especial, que também confirma algo que todos esperavam.

No vídeo viral que está circulando no TikTok, pode-se ver este par de crianças, caminhando de mãos dadas no parque, algo que encheu muitos de felicidade. "Imagine ser uma criança LGBTQI+ e ver Albert e Luca de mãos dadas", lê-se na descrição.

"Este era o filme que todos queríamos ver". "Nunca teria imaginado isso alguns anos atrás nos parques da Disney, que grande momento". "Eu amo!! Eles tiveram medo do sucesso no filme". "Eu amo vocês, obrigado Luca e Albert por isso", comentários lidos.

Personagens de ‘Luca’ agora podem ser encontrados nos parques da Disney como ninguém imaginava TikTok (TikTok)

Nos últimos anos, a Disney e a Pixar deram passos significativos em direção a uma representação mais inclusiva em seus filmes. O filme “Luca” da Pixar ressoou profundamente com a comunidade LGBTQ+, emergindo como uma referência significativa.

Embora não aborde explicitamente a orientação sexual de seus personagens, a história de amizade e descoberta entre Luca e Alberto tem sido interpretada por muitos como uma metáfora da aceitação e do amor próprio em um contexto de diversidade. Essa interpretação tem fornecido uma representação sutil mas poderosa, oferecendo aos jovens LGBTQ+ um espelho no qual podem se ver refletidos e sentir validação em sua identidade e experiências.

A representação LGBTQI+ nos filmes da Disney e da Pixar é crucial para promover a inclusão e a diversidade. Essas histórias alcançam audiências globais, e a inclusão de personagens e narrativas LGBTQI+ não apenas valida as experiências dessas comunidades, mas também educa e sensibiliza os espectadores sobre a diversidade de identidades e relacionamentos humanos. Ao refletir um espectro mais amplo da sociedade, a Disney e a Pixar podem ajudar a combater preconceitos e estereótipos, criando um mundo mais tolerante e compreensivo para as futuras gerações.