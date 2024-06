‘Doutor Clímax’ promete aumentar a temperatura no Netflix

Os entusiastas de séries picantes têm um encontro marcado na Netflix em 13 de junho. A plataforma estreou nesta quinta-feira uma produção que promete aumentar a temperatura: ‘Doutor Clímax’.

O projeto, dirigido por Kongdej Jaturanrasmee e Pairach Khumwan, gira em torno de um médico com uma coluna de perguntas e respostas sobre sexo em uma era em que falar sobre o assunto era tabu.

Quer saber mais sobre a nova trama tailandesa da plataforma antes de assistir ou adicioná-la à sua lista de séries para assistir depois? Continue lendo para descobrir do que se trata e outros detalhes.

Sinopse

‘Doutor Clímax’ segue o médico Nat, um dermatovenereologista que sonhava em se tornar um escritor de romances de aventura, mas acaba sendo o colunista por trás de ‘The Climax Question’.

A famosa coluna, publicada em um polêmico jornal na Tailândia durante os anos 70, é dedicada a responder perguntas que todos no país querem saber, mas ninguém tem coragem de fazer.

O espaço analisa temas como masturbação, ejaculação precoce ou o foreplay em uma época em que os desejos carnais precisavam ser ocultados e conversas abertas sobre sexo eram impensáveis.

Doutor Clímax Netflix

Claro, enquanto aprofunda nesses tópicos socialmente proibidos, mantém-se em anonimato as identidades dos questionadores, o que leva muitos a enviar suas dúvidas sem medo.

Graças ao seu trabalho como colunista, Nat começa a se aproximar da chefe do departamento de arte do jornal, Linda. No entanto, sua conexão em desenvolvimento é uma ameaça para sua vida.

Não só representa um perigo para o seu casamento com a perfeita Tukta, mas também para a boa posição econômica e social da sua família. No entanto, esses não serão os seus únicos problemas.

Doutor Clímax Netflix

Mais detalhes

‘Doutor Clímax’ é uma série de comédia dramática estrelada por Ter-Chantavit Dhanasevi no papel de Nat, um médico que se sente aprisionado pelas convenções de sua carreira e sua família.

"Vive uma existência robótica carente de prazer, diversão ou vitalidade", apontou Ter em entrevista à Netflix sobre a trama sexy. "No entanto, tudo muda quando ela se torna colunista".

Goy-Arachaporn Pokinpakorn co-estrela a série como Linda. Segundo a atriz, sua personagem “possui um espírito rebelde que desafia os costumes sociais dos anos 70”.

Praew-Chermawee Suwanpanuchoke dá vida a Tukta, a esposa de Nat; enquanto Tonhon Tantivejakul faz o mesmo com o papel de Permpol e Tob-Chaiwat Thongsang com o de Thong Tien.

Doutor Clímax Netflix

A trama que explora a sexualidade nos anos 70 é inspirada em cartas reais de colunistas tailandeses da época e inclui cenas de amor "muito intensas", de acordo com Khumwan para a Netflix.

Por sua vez, Jaturanrasmee afirmou que "através desta história, podemos examinar a humanidade e a sociedade, com referências a eventos do mundo real daquela época".

"A sexualidade afeta os indivíduos em nível pessoal, dentro dos lares, e se estende à sociedade como um todo, por isso acredito que o sexo é uma boa ferramenta para debater o panorama mais amplo da sociedade," considerou.

Doutor Clímax Netflix

"Embora a sociedade tenha se tornado mais aberta de mente, ainda existem muitas questões que não mudam. Eu acredito que, ao produzirmos obras que refletem o passado, devemos comparar e contrastar como as coisas mudaram até este ponto," concluiu.

Se tudo isso despertou sua curiosidade, ‘Doutor Clímax’ já está disponível na Netflix em todo o mundo.