A filha de Meghan Markle e Harry se parecerá com Lady Di?

Embora Meghan Markle e Harry tenham decidido abandonar a realeza, o mundo continua muito atento aos seus passos e aos de seus filhos, como sua filha Lilibet. Na verdade, ela foi a primeira a nascer fora do Reino Unido, já que, ao contrário de seu irmão mais velho, Archie, veio ao mundo em junho de 2021 nos Estados Unidos.

ANÚNCIO

Lilibet Diana Mountbatten-Windsor nasceu na Califórnia depois que a família tomou a decisão de se tornar independente em termos de trabalho e finanças, o que a fez crescer com mais privacidade do que outros membros de destaque da família real, como os filhos do príncipe e da princesa de Gales, William e Kate Middleton.

Na verdade, sabe-se que ela pesou 3,5 quilos e quase imediatamente se instalou em sua residência em Montecito enquanto o mundo enfrentava a luta contra a pandemia de Covid-19. Ela teve algumas aparições públicas com seus pais, mas pouco se sabe sobre ela e há poucas fotos dela na internet, apesar de ser a oitava na linha de sucessão ao trono.

A aparência da filha de Meghan Markle e Harry de acordo com a IA

Mas isso não os impediu de recorrer à inteligência artificial, que agora se atreveu a prever como a filha de Meghan Markle e Harry poderia parecer daqui a 10 anos. Ou seja, quando ela for uma pré-adolescente de aproximadamente 13 anos.

De acordo com Vanidades, “a IA indica que é possível que a filha dos duques de Sussex continue participando em atividades da Família Real, assumindo papéis de responsabilidade e representação, já que, como é importante lembrar, embora seus pais não, ela possui um título de Alteza Real”.

Claro, também poderia renunciar às suas responsabilidades, se assim o desejar. O que afirmam é que terá mais traços semelhantes aos de seu pai do que aos de sua mãe, destacando seu cabelo claro em tons entre loiro e ruivo. Os olhos claros e a pele branca completam sua imagem inocente.