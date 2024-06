Saiba os motivos pelos quais pacientes com câncer como Kate Middleton devem evitar eventos públicos

A princesa Kate Middleton pediu desculpas em uma carta por não ter comparecido ao Colonel’s Review do tradicional desfile Trooping the Colour neste sábado, que será realizado no próximo fim de semana, o que evidencia que, assim como todos os pacientes com câncer, ela ainda está em uma fase de cuidados intensivos.

"Valorizo todos os que fazem parte do Trooping The Colour e que estiveram praticando durante meses, dedicando muitas horas para que tudo seja impecável. Ser a Coronel deles continua sendo uma honra e lamento muito não poder realizar a Revisão do Coronel este ano. Por favor, transmitam minhas desculpas a todo o regimento. Espero poder representá-los novamente em breve. Meus melhores desejos e boa sorte a todos os envolvidos", diz a carta da Princesa de Gales, que atua como Coronel da Guarda Irlandesa.

A última vez que foi vista em um evento público foi em 26 de dezembro durante as festividades de Natal. Desde então, sua ausência tem sido notada em todas as atividades da Realeza britânica.

Kate Middleton e cuidados

Kate Middleton em um anúncio publicado em 22 de março de 2024 | (Twitter: @KensingtonRoyal)

Além dos desconfortos próprios de um diagnóstico de câncer, pacientes como Kate Middleton devem evitar aglomerações públicas, pois são mais suscetíveis a contrair vírus e infecções.

O portal do Centro Médico ABC explicou que o paciente deve evitar a socialização em grupos grandes e o contato com pessoas doentes de covid ou de qualquer vírus, pois eles se contagiam mais facilmente do que outras pessoas. O cuidado não é apenas para a pessoa doente, mas também para o seu cuidador principal. Em caso de contato com alguém, é importante lavar as mãos e também é ideal usar máscaras para combater qualquer vírus.

A Oncologia Huelva indicou que é importante ter muita higiene pessoal, parar de fumar e beber álcool, beber bastante água e ter uma alimentação variada.

Nutrium detalhou que os pacientes com câncer devem evitar carnes vermelhas, alimentos defumados, embutidos, açúcares e doces, carnes processadas, alimentos queimados, adoçantes e tabaco.

Cinfasalud recomenda uma alimentação variada que inclua alimentos de todos os grupos. Este meio destaca que cada paciente tem sua recomendação alimentar, de acordo com seus gostos e o que é melhor para o tipo de câncer que ele tem. No entanto, em termos gerais, deve-se comer mais peixe do que carne vermelha, evitar gorduras, e é aconselhável comer menos quantidade e mais vezes por dia (entre 6 e 10 vezes).

O The Mirror revelou que Kate Middleton desfruta de seus pratos favoritos, como patê sobre brioche torrado, figos assados com presunto de Parma e chutney de maçã picante, seguido por linguine de lagosta tigre e cogumelos silvestres, e também gosta de pudim de caramelo pegajoso.

Aqueles que cercam um paciente com câncer devem contagiá-lo com otimismo e esperança, isso é fundamental para ajudar psicologicamente no dia a dia.