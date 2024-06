Revelados os detalhes ocultos sobre a passagem da princesa Leonor pela Academia Militar

No dia 17 de agosto passado, a princesa Leonor começou sua aventura na Academia Geral Militar de Zaragoza como parte de seu período de formação militar. No futuro, quando a primeira filha de Felipe VI e Letizia Ortiz suceder a seu pai no trono, se tal situação vier a acontecer, ela assumirá o comando supremo das Forças Armadas, conforme estabelecido pela constituição espanhola.

ANÚNCIO

Os detalhes ocultos do primeiro ano de formação militar da princesa Leonor

Depois de passar três anos nas academias militares, Leonor terá que cursar algum curso universitário e provavelmente finalizará sua formação acadêmica com um curso de pós-graduação. Foi isso que seu pai, Felipe VI, fez, pois, após passar pelas academias do Exército, Marinha e Aeronáutica, formou-se em Direito pela Universidade Autônoma de Madri e depois fez um mestrado em Relações Internacionais na Universidade de Georgetown (Washington).

Princesa Leonor e a rainha Letizia (Getty Images)

Leonor pousou na AMG com um pouco de ilusão e muitos nervos. Desde o início, os responsáveis do edifício da Direção Geral limitaram a uma hora a duração diária que os estudantes podiam usar o celular e proibiram de falar com os meios de comunicação. Também foram proibidas fotografias no interior das instalações, de acordo com as informações do site Lecturas.

Leonor está na reta final de sua formação militar na Academia Geral Militar de Zaragoza

Durante o ano letivo, Leonor ficou em um quarto, que compartilhou com outros três cadetes, onde tinha um armário e uma escrivaninha como seus únicos espaços privados. "No internato no País de Gales, ela tinha um quarto só para ela, onde podia se refugiar se algo desse errado, mas em Zaragoza teve que compartilhar o espaço", revelou uma fonte próxima à AGM ao 'El Español'.

Princesa Leonor (Paolo Blocco/Getty Images)

De acordo com outra pessoa próxima à instituição de ensino, a princesa Leonor "é brilhante na instrução e treinamento", mas também é válido dizer que, ao contrário de seus colegas, ela tem conseguido se livrar de alguns dos exercícios mais difíceis.

Leonor possui alguns privilégios

A referida fonte detalhou ao portal Monarquía Confidencial que “ela recebe um treinamento pessoal e diferente, pois não está sendo treinada para entrar em combate. No entanto, ela recebe um treinamento de inteligência militar, por exemplo, muito rigoroso”.

Os últimos meses têm sido muito intensos para a princesa de Astúrias, que teve que conciliar seu primeiro curso de formação militar com seus deveres como herdeira do trono espanhol.