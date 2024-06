Quando estreia a 3ª temporada de House of the Dragon? Veja onde assistir

A série House of the Dragon (A Casa do Dragão) foi renovada para a 3ª temporada

A série House of the Dragon (A Casa do Dragão) foi renovada para a 3ª temporada, mas ainda não sabemos quando ela vai chegar na Max. Mas, a 2ª parte pode ser ser assistida a partir de 16 de junho.

A série ambientada 200 anos antes dos eventos de Game of Thrones (Jogo dos Tronos) conta a história da Casa Targaryen e está baseada em Sangue e Fogo, de George R.R. Martin.

Segundo a crítica, a continuação de House of the Dragon traz uma “história emocionante”, segundo o TheWrap. O Decider afirma que a série mostra “uma jornada incrivelmente produzida e com atuações brilhantes”.

O TV Guide disse que a produção é “a maior série de TV disponível” e o Collider a declarou como “o melhor programa de televisão de fantasia da década”.

Quando começa House of the Dragon na Max

A 2ª temporada a série estreia em 16 de junho na Max (antiga HBO Max), com capítulos semanais, todos os domingos.

A divisão do elenco de House of the Dragon

Matt Smith, Emma D’Arcy, Olivia Cooke, Rhys Ifans, Steve Toussaint, Eve Best, Fabien Frankel, Matthew Needham, Sonoya Mizuno, Tom Glynn-Carney, Ewan Mitchell, Harry Collett, Bethany Antonia, Phoebe Campbell, Phia Saban e Jefferson Hall estão no elenco principal.

Já Abubakar Salim, Gayle Rankin, Freddie Fox, Simon Russell Beale, Clinton Liberty, Jamie Kenna, Kieran Bew, Tom Bennett, Tom Taylor e Vincent Regan aparecem no elenco adicional da 2ª temporada.

A Max tem muito orgulho desta série

Francesca Orsi, vice-presidente da Max, está feliz com o resultado final: “George, Ryan e os outros produtores, o elenco e a equipe alcançaram um novo patamar com esta temporada. Estamos maravilhados”

A executiva ainda deixa claro que tudo só pode ser feito com todo o esforço da equipe nos bastidores: “Não poderíamos estar mais entusiasmados em continuar a história da Casa Targaryen”.