O filme coreano mais assustador da Netflix: tem menos de 2 horas e é adequado apenas para os corajosos

Se algo tem a plataforma da Netflix é o seu extenso catálogo de filmes coreanos para todos os gostos, entre histórias de amor, comédia, suspense, mistério e terror. Mas há uma produção que chama a atenção pelo tema do exorcismo e das maldições. Trata-se de “A Oitava Noite”, um filme que você não pode deixar de ver neste fim de semana.

O diretor estreante Kim Tae-hyung está por trás de A Oitava Noite, o novo filme que se junta ao catálogo cada vez mais extenso de produções sul-coreanas de streaming. No caso dele, com uma história inquietante onde o suspense se combina com o paranormal.

A história tem seu preâmbulo 2.500 anos atrás, quando um monstro começou a abrir uma porta entre o reino humano e o inferno, para causar destruição. Mas Buda apareceu e arrancou seus olhos, um preto e um vermelho, que eram a fonte de seu poder para detê-lo.

Os que conseguiu capturar separadamente em cofres de safira que escondeu em pontos opostos do planeta, nos vastos desertos do oeste e nas altas montanhas do leste, para evitar que se unissem e a criatura fosse revivida. No entanto, muitos anos mais tarde, descobrem um deles.

O drama com os olhos

É o Professor Kim Joon-cheol (Choi Jin-ho), um antropólogo, quem em 2005, na fronteira indo-paquistanesa, encontra o cofre que contém o Olho Vermelho e o leva para a Coreia do Sul. No entanto, a mídia o acusa de ter falsificado a relíquia e o rotula de louco.

Alguém que sabe que o que desenterrou é verdadeiro é o monge budista Ha-jeong (Lee Eol), que guarda o Olho Negro do monstro no templo de Buk-san. Aquele que está prestes a reviver depois que Kim libertou o Olho Vermelho no Dia da Lua Vermelha, relatou o portal La Tercera.

E para evitar a destruição da humanidade, Ha-jeong deve entrar em contato com Park Jin-soo (Lee Sung-min), que há vários anos deixou a vida religiosa e agora trabalha como operário da construção civil. No entanto, ele terá que cumprir sua missão como O Guardião.

Os dramas coreanos cativam o espectador

Nos últimos anos, os conteúdos de origem asiática ganharam popularidade no mundo através da música, entretenimento, gastronomia e beleza.

No caso da televisão, os dramas coreanos são bem-sucedidos devido à sua narrativa original, à rapidez com que são consumidos, à participação dos atores mais populares do momento e à facilidade de se conectar com o público.

Então, este filme de mistério e maldições é imperdível, pois promete te deixar grudado no sofá.