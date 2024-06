Até quando Kate Middleton ficará ausente?especialista em realeza revela

Parece que a saúde da princesa de Gales, Kate Middleton, está mais comprometida do que se pensa, pois, nos dias 8 e 9 de junho, sua ausência foi novamente o destaque no tradicional desfile militar Trooping The Colour, que acontece em Londres desde o século XVIII, durante o reinado do rei George II.

Este ato, outrora, era realizado para celebrar o aniversário da máxima autoridade da monarquia, embora seja claro que o rei Charles não nasceu nesta data, mas sim em 14 de novembro. A ausência de Kate aumentou a preocupação entre os britânicos, uma vez que se esperava que ela estivesse um pouco mais recuperada do câncer que a manteve afastada do público desde o início do ano.

É importante lembrar que ela é coronel da Guarda Irlandesa e, como tradição, é responsável por realizar a revisão do ensaio, mas seu lugar foi ocupado pelo tenente-general James Bucknall, ex-comandante do Corpo Aliado de Reação Rápida.

Kate Middleton Princesa de Gales (Clive Brunskill )

No entanto, Sua Alteza não ficou em silêncio e enviou palavras sinceras ao expressar: "Por favor, transmitam minhas desculpas a todo o regimento. Espero poder representá-los novamente em breve. Meus melhores desejos e boa sorte a todos os envolvidos". Diante dessa situação, muitos se perguntaram quando seria o dia do retorno.

Deborah Ameri, especialista em realeza, estimou que ainda é muito cedo para ver a princesa novamente e expressou ao Daily Mail: "A ausência de cinco meses é em si um sinal. É possível que o câncer da princesa de Gales não tenha sido descoberto tão cedo como o Palácio de Kensington sugeriu". E especulou que talvez seja no próximo ano que ela retorne às suas atividades, sem especificar uma data ou evento em particular.

Espera-se que ela esteja completamente recuperada, talvez com seu cabelo crescendo após as sessões de quimioterapia preventiva às quais foi submetida após a bem-sucedida cirurgia abdominal realizada em janeiro deste ano.

De acordo com o jornal espanhol La Vanguardia, “na semana passada, soube-se que a princesa começou a sair mais de casa com sua família”. Além disso, em 11 de junho, o Palácio de Kensington se pronunciou para desmentir que Kate esteja recebendo tratamento nos Estados Unidos, como tem sido rumorado, e assegurou que ela está em Londres.