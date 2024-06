Um ator afirmou que não foi escolhido para interpretar o Superman por ser gay

Entre os seus papéis mais proeminentes, destaca-se a sua interpretação do ex-presidiário Neal Caffrey na série da USA Network, ‘White Collar’, que estreou em 2009. Sua estreia na televisão ocorreu na série ‘Guiding Light’ em 2001, e ganhou reconhecimento ao interpretar Bryce Larkin na série da NBC, ‘Chuck’.

ANÚNCIO

Ele participou de vários papéis secundários, incluindo o filme de suspense ‘Plano de Voo’ de 2005, o filme de ficção científica ‘No Tempo’ de 2011 e a tragicomédia ‘Magic Mike’ de 2012.

Em 2011, ele fez parte do elenco da peça de teatro ‘8′, escrita por Dustin Lance Black, apresentada tanto na Broadway quanto no Teatro Wilshire Ebell de Los Angeles. Em ‘8′, ele interpretou Jeff Zarrillo, um dos demandantes no caso contra a Proposição 8, que buscava proibir o casamento entre casais do mesmo sexo na Califórnia.