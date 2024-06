O filme mais tenso e angustiante está saindo da Netflix

É um daqueles filmes de terror, mas não o tipo de terror ao qual estamos acostumados a ver: não há exorcismos, nem cadáveres, nem assassinos, o que há é um medo que te deixa em silêncio e só tem este fim de semana para assisti-lo na plataforma da Netflix.

O filme ‘Um Lugar Silencioso’, original de John Krasinski que também atua como diretor e protagonista no retrato de uma família que vive em uma casa na floresta sob a rigorosa regra de não fazer nenhum barulho.

Algumas criaturas que te mantêm em silêncio

De acordo com a sinopse do Sensacine, Evelyn (Emily Blunt) e Lee (John Krasinski) Abbott são um casal com três filhos que vivem em uma fazenda isolada de toda civilização ao norte de Nova York.

Esta família tem sobrevivido por meses em um mundo invadido e ameaçado por criaturas extraterrestres mortais que se guiam pelo som para caçar.

Neste contexto em que uma palavra pode significar a morte, a família Abbott vive silenciosamente, andam descalços e se comunicam por meio da linguagem de sinais.

O motivo pelo qual esta família vive em um ambiente claustrofóbico para sobreviver a essas estranhas criaturas que se guiam pelo som e estão dispostas a caçar qualquer ser humano que se preze, é desconhecido.

Um elenco de primeira

Krasinski dirige e estrela este filme de terror e ficção científica baseado em um roteiro escrito por ele mesmo, juntamente com Scott Beck (Nightlight) e Bryan Woods (Her Summer).

O elenco principal do filme é liderado pelo próprio Krasinski e Emily Blunt (A Garota no Trem, O Caçador e a Rainha do Gelo), além de Millicent Simmonds (O Museu das Maravilhas), Leon Russom (Bravura Indômita) e o jovem Noah Jupe (Extraordinário).