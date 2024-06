Kate Middleton: alguns dizem que sua saúde está piorando, outros que em breve estará 100%

No entanto, os especialistas em Casas Reais recolhem informações, consultam fontes não oficiais, observam os movimentos dos principais membros da família e tiram suas próprias conclusões sobre o que está acontecendo.

A especialista em Casa Real Katie Nicholl é otimista

A notícia mais otimista sobre a saúde de Kate Middleton foi fornecida pela especialista em Casa Real, Katie Nicholl, que assegurou que a princesa está passando por uma terapia preventiva desde o início do ano. Um processo "nada agradável", mas com a esperança de que, ao terminar, ela estará de volta às suas atividades como esposa do herdeiro ao trono do Reino Unido.

“Acho que foi uma luta no início e me senti muito aliviada ao ouvir de mais de uma fonte que ela recentemente deu uma guinada. Tudo o que ouço é que ela voltará a trabalhar”, disse Katie no The Sun.

Esta especialista é muito mais positiva do que outros colegas de profissão. Enquanto alguns assumiram que Kate Middleton não seria mais a mesma, Katie Nicholl tem informações diferentes. Muito mais otimistas.