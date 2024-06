“Isto é bastante nojento”: Taylor Swift protagoniza momento embaraçoso em pleno concerto e faz explodir as redes sociais

Taylor Swift passou por um momento muito desconfortável durante um de seus shows em Edimburgo, no Reino Unido, ao tentar disfarçar seu nariz escorrendo. A cantora norte-americana teve que lidar com o frio extremo com o qual foi recebida na capital da Escócia durante sua turnê mundial, e o incidente rapidamente se tornou viral em vários vídeos nas redes sociais.

ANÚNCIO

Taylor Swift passa por uma situação muito desconfortável durante um de seus shows

Foi durante o fim de semana passado que a americana desembarcou nessa cidade britânica para oferecer três concertos após passar por Buenos Aires e Madrid, onde suas mãos sofreram com as inclemências do duro clima inglês.

"Oh, meu Deus! Cãibra nas mãos!", comentou Taylor Swift durante seu show ao perceber que seus membros estavam congelados devido às baixas temperaturas. Por isso, nos próximos shows, ela se preparou com luvas pretas para tentar evitar que isso acontecesse novamente, de acordo com as informações do site El Trece Tv.

No entanto, não apenas suas mãos estavam expostas, seu nariz também sentiu o frio polar no estádio ao ar livre, onde a temperatura chegou a 9 graus faltando pouco para o início do verão no Hemisfério Norte. Os trajes de Taylor Swift não estavam preparados para um clima tão extremo.

A cantora americana teve que lutar contra seu muco

Por essa razão, a cantora teve que descobrir como lidar com o problema do muco, que continuava aparecendo incansavelmente em seu nariz, em estado líquido, durante a noite. Muitos vídeos a mostram tentando disfarçar enquanto os limpava, e até em um momento, deu a impressão de que, enquanto estava ocupada tocando piano com as mãos, não teve outra opção senão limpar o muco do rosto com a língua.

Os internautas reagiram à ação da cantora vencedora de vários prêmios Grammy: “Não me importa quem ela seja, isso é bastante nojento hahaha só preciso rir disso”, “Isso foi uma má pegada, mas parabéns a ela por não parar o show apenas para pedir lenços para assoar o nariz”, “Que cruel é envergonhar alguém assim. Você não precisa gostar de alguém para entender que isso está muito errado!”