Há uma data para a 7ª (e última) temporada de The Good Doctor estrear?

A 7ª temporada de The Good Doctor ainda não está disponível no Brasil

Os fãs do jovem médico Shaun Murphy (Freddie Highmore) precisam manter a calma, já que ainda não há uma data oficial para a 7ª, e última, temporada de The Good Doctor estrear no Globoplay.

Dentro do streaming, a série que também ganha espaço na programação da Globo conquistou fãs fiéis a história deste jovem cirurgião autista com Síndrome de Savant, que também aborda outros temas complexos, como os dilemas éticos e as relações pessoais do personagem.

Onde assistir a 7ª temporada de Good Doctor?

Os episódios da última temporada de The Good Doctor não chegaram ao Globoplay, por enquanto, apenas quem tem o canal ABC.

Mas, as seis temporadas anteriores de The Good Doctor podem ser assistidas no Globoplay, que também deve receber a última temporada.

Qual a história da última temporada da série

A 7ª temporada de The Good Doctor mostra como Shaun e Lea lidam com o fato de serem pais e como toda a equipe do hospital segue com as saídas de Dr. Perez e Dr. Andrews.

A última temporada da série não esqueceu dos problemas médicos enfrentados por todos.

Além de Freddie Highmore, na pele do Dr. Shaun Murphy, os atores Richard Schiff (Dr. Aaron Glassman), Will Yun Lee (Dr. Alex Park), Fiona Gubelmann (Dr. Morgan Reznick), Christina Chang (Dr. Audrey Lim), Paige Spara (Lea Dilallo-Murphy), Noah Galvin (Dr. Asher Wolke) e Bria Henderson (Dr. Jordan Allen) seguem em The Good Doctor.

Mas, Brandon Larracuente e Hill Harper abandonam o elenco antes do último capítulo da série.

The Good Doctor além das questões clínicas

A série americana de maior sucesso do Globoplay cativou o público por ir além das questões clínicas. Ao longo dos anos, os fãs conseguiram perceber as complexidades da vida de um autista.

Porém, mesmo com o fim, o personagem Shaun Murphy deixa seu legado na memória de todos que amam acompanhar o seu dia a dia.