Daniel Radcliffe surpreendeu seus fãs ao revelar o tipo de TV que gosta: “Eu não assisti Os Sopranos nem Breaking Bad”

O reconhecido ator Daniel Radcliffe, famoso por seu papel principal na saga de filmes ‘Harry Potter’, deixou seus fãs perplexos ao revelar suas preferências televisivas.

Numa entrevista recente para o ComicBook, Radcliffe confessou que nunca viu duas das séries mais aclamadas da última década: ‘Os Sopranos’ e ‘Breaking Bad’. Em vez disso, o ator confessou que prefere desfrutar de desenhos animados e programas de realidade.

O ator explicou sua aversão às séries dramáticas e de longa duração, dizendo: "Honestamente, eu assisto desenhos animados e programas de reality. Nunca assisti 'Breaking Bad'. Nunca assisti 'Os Sopranos' ou 'The Wire'. Todo esse tipo de conteúdo pesado e de uma hora de duração, simplesmente não consigo suportar".

Participação de Radcliffe em produções animadas

Radcliffe, que se aventurou no mundo da animação emprestando sua voz a personagens em séries como ‘Os Simpsons’, ‘BoJack Horseman’ e ‘Rick and Morty’, atribui suas preferências à sua criação com desenhos animados.

O ator também destacou que a animação permite explorar temas sombrios de uma maneira mais humorística e acessível. Ele explicou da seguinte forma:

"Acredito que grande parte de 'BoJack Horseman' seria demasiado sombrio e triste se não fosse pelo fato de ser um cavalo falante."

Também mencionou um gag icônico em ‘Os Simpsons’: “O exemplo clássico é Homer estrangulando Bart em ‘Os Simpsons’. Em uma série de imagem real, é um ato horrível de abuso infantil que não tem graça, enquanto em ‘Os Simpsons’ é um gag recorrente e tem graça pelo que faz com o pescoço de Bart”.

Atualmente, Daniel faz parte do elenco de vozes da série animada da Netflix ‘Mulligan’ e também está estrelando o renascimento da Broadway de ‘Merrily We Roll Along’, pelo qual recebeu sua primeira indicação ao prêmio Tony como melhor ator em um musical.