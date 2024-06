Chegou sozinha, mas majestosa: Jlo e o ousado vestido que usou para um jantar e este detalhe chamou a atenção

Jennifer López não está passando por um bom momento pessoal e profissional. Ela está no meio de rumores de divórcio com o amor de sua vida, Ben Affleck, e isso, segundo a mídia dos Estados Unidos, a levou a suspender sua turnê de shows “This Is Me... Live”.

As últimas informações que se têm sobre sua vida é que ela está refugiada em sua família, sua mãe, irmãs e seus filhos, Emme e Max, que a casa que comprou com Ben em Beverly Hills, Califórnia, Estados Unidos, está à venda e que ela está fazendo tudo o que está ao seu alcance para salvar seu casamento.

Mas a vida não para, a Diva do Bronx continua a desfrutar do sucesso do filme da Netflix, Atlas, e de saídas com seus amigos mais próximos.

Umas curvas espetaculares em vestido de malha

E é precisamente esse ponto que queremos alcançar. Não é segredo para ninguém que, apesar do momento difícil que está passando, Jlo está sempre deslumbrante e linda em cada evento que participa, nem é preciso dizer que, aos 54 anos, tem o corpo mais invejado de Hollywood.

Jennifer Lopez chegou sozinha a um jantar com um vestido de malha espetacular Instagram (Instagram: @backgrid_usa)

Recentemente foi fotografada em Los Angeles quando chegou a um famoso restaurante para jantar sozinha com um vestido de malha no qual estava espetacular.

De acordo com a revista Hola, JLo chegou ao restaurante de celebridades Giorgio Baldi, vestindo um longo vestido de malha que delineava a figura, com decote em barco e mangas compridas e evasê.

A atriz usou saltos plataforma brancos e combinou o visual com grandes brincos de argola e uma maquiagem suave e glamorosa. Completou seu conjunto com uma das bolsas Hermès Birkin de sua extensa coleção.

A aliança de casamento não sai de suas mãos

Além de seu impressionante conjunto, um detalhe chamava a atenção de todos, seu grande anel de casamento de diamantes no meio dos rumores de divórcio com Ben Affleck, elemento que é um sinal de que JLo ainda está lutando para recuperar seu casamento.

Depois de passar um tempo agradável em um jantar com amigos, no fim de semana a atriz e cantora também foi vista fazendo compras com sua filha Emme Muñiz no The Grove, em Los Angeles, cumprindo o que havia decidido ao cancelar sua tão esperada turnê, passar tempo com a família.