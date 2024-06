As desconhecidas e chocantes fotos que Meghan Markle removeu do Instagram após seu relacionamento com Harry

As fotos desconhecidas e impactantes que Meghan Markle eliminou do Instagram após seu relacionamento com Harry

Meghan Markle levava uma vida muito normal como qualquer pessoa e compartilhava imagens do seu dia a dia em sua conta do Instagram. Tudo mudou quando ela conheceu e começou um relacionamento amoroso com o príncipe Harry. Apesar de ter excluído suas redes sociais, muitas dessas fotografias não foram perdidas.

ANÚNCIO

As antigas fotografias que partilhava nas suas redes sociais antes de conhecer Harry

Meghan Markle é uma das muitas pessoas que chegou a ocupar um lugar na monarquia britânica sendo uma plebeia de origem. Nesse sentido, sua história se assemelha à da rainha Letizia da Espanha e à de Máxima dos Países Baixos.

Nasceu em 4 de agosto de 1981 na cidade de Los Angeles, Califórnia. Seu pai trabalhava como diretor de fotografia e foi assim que Meghan Markle passou seus primeiros anos de vida em vários estúdios de cinema e televisão.

Viagens, paixões e cidades: assim eram os postais de Meghan Markle

Aos 30 anos de idade, Meghan Markle se casou pela primeira vez com Trevor Engelson, mas o casamento acabaria em 2013. Naquela época, Meghan Markle já era uma atriz reconhecida, com ampla experiência e já fazia parte da série Suits.

Na conta do Instagram que ela excluiu, Meghan Markle costumava postar fotos dos lugares que visitava e onde morava. Por exemplo, havia uma foto do seu quarto na casa que ela tinha no Canadá, também havia registros de sua passagem por Madrid, onde Meghan decidiu viver por um tempo para conhecer a cidade e melhorar seu espanhol.

A esposa do Príncipe Harry desfrutava da espontaneidade e compartilhava imagens improvisadas com looks naturais e sem filtros digitais. Além disso, nessas fotografias também revelava quais eram suas paixões: a culinária e a prática do yoga.