A Netflix lançou surpreendentemente o filme mais esperado do ano, e já é o mais assistido no mundo todo

Existem muitos filmes que, devido ao seu grande sucesso, se tornaram sagas, sendo algumas mais bem-sucedidas do que outras, mas são poucas as que continuam a se manter ao longo dos anos e que, ao mesmo tempo, conseguem ser um sucesso de bilheteria e receber elogios da crítica.

ANÚNCIO

E um desses poucos casos acabou de chegar ao Netflix, sendo uma estreia surpresa e rapidamente se tornando um sucesso na plataforma.

A estreia surpresa da Netflix que você deve assistir agora mesmo

Trata-se de ‘Missão Impossível: Protocolo Fantasma’, o sétimo filme da saga em que mais uma vez vemos Tom Cruise interpretando Ethan Hunt, um de seus personagens mais populares.

"Quando uma Inteligência Artificial maliciosa desencadeia uma corrida armamentista global, o agente da IMF Ethan Hunt retorna para encontrar sua chave misteriosa antes que seja tarde demais."

Missão: Impossível - Protocolo Fantasma Paramount Pictures (Paramount Pictures)

A Netflix descreve o novo filme dessa forma, onde veremos rostos familiares da saga, bem como novos personagens que se juntam à galeria de personagens que apareceram nestes filmes.

Christopher McQuarrie repete mais uma vez como diretor do filme, enquanto no elenco liderado por Tom Cruise aparecem nomes como Rebecca Ferguson, Simon Pegg, Hayley Atwell, Ving Rhames e Vanessa Kirby.

O filme tem a duração de 2 horas e 43 minutos, os quais passam voando nesta produção de tirar o fôlego, que recebeu aplausos da crítica.

ANÚNCIO

"É infinitamente emocionante (...) tenso desde o início: até as cenas mais tranquilas te mantêm na ponta da cadeira. Missão, mais uma vez, cumprida", como apontado por Alex Godfrey da Empire.

Por outro lado, Robert Tallarico do portal Roger Ebert afirmou que o filme “é incrivelmente divertido. Parece metade do comprimento e contém mais sequências de ação memoráveis do que algumas franquias inteiras”.

Dessa forma, se você quer assistir a um filme que vai te impactar e te manter preso desde o primeiro minuto, ‘Missão Impossível: Protocolo Fantasma’ é uma ótima opção para aproveitar na Netflix esta noite, ou durante o final de semana.