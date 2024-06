A minissérie mais viciante da Netflix: foi premiada e vai te deixar completamente chocado

A gigante do N vermelho, Netflix, tem para seus assinantes uma das séries mais aclamadas pela crítica. Trata-se de ‘Treta’, uma produção que ganhou três prêmios: Melhor Atriz em Minissérie ou Telefilme, Melhor Ator em Minissérie ou Telefilme e Melhor Minissérie ou Telefilme.

ANÚNCIO

A história segue dois americanos de origem asiática que não poderiam ser mais diferentes. Danny Cho (Steven Yeun) é um empreiteiro em apuros que pretende ter sucesso e ajudar a reunir sua família após um golpe financeiro.

Amy Lau (Ali Wong) é uma empresária de sucesso cuja vida pitoresca desmorona lentamente à medida que ela sobe na escala socioeconômica. Cercada por suas posses caras, uma estética doméstica moderna em tons de bege e marrom e um atraente pai que fica em casa, Amy guarda um lado sombrio.

Danny está do outro lado do espectro socioeconômico: os clientes o ignoram, seu irmão mais novo o desrespeita e, em geral, ele luta para se manter à tona enquanto tenta seguir em frente morando em um motel.

Como as histórias se unem e geram raiva coletiva

As vidas de Danny e Amy mudam para sempre quando uma situação aparentemente inofensiva em um estacionamento se transforma rapidamente no incidente de violência viária do século.

Quando o criador da minissérie, Lee Sung Jin, recebeu seu prêmio, revelou que ‘Treta’ “é baseado em um incidente real de raiva no trânsito que aconteceu comigo, então seria um erro não agradecer a esse motorista. Senhor, espero que continue buzinando e gritando e inspirando outros por muitos anos mais”, relatou o portal Qué Ver.

Destaca a crítica de que o sucesso de ‘Treta’ está na forma como retrata a raiva coletiva e como esta geralmente reflete as crises existenciais que cada um atravessa ao longo da vida.

Então coloque na sua lista deste fim de semana, pois com apenas 10 episódios, você ficará sentado no sofá.